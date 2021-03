Zákaz vychádzania trvá, dovolenky v zahraničí sú zakázané

Zákaz vychádzania a výnimky

• Naďalej platí zákaz vychádzania od 5.00 do 01.00 hod.

• Do zamestnania môžu chodiť iba tí, k torí prácu nemôžu vykonávať z domu. Okrem potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

• V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní.

• Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test aj potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.

• Testovanie na COVID-19 nemusia absolvovať osoby s potvrdením o prekonaní tohto ochorenia, avšak nie starším ako 3 mesiace. Tiež ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní, vrátane osôb, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu.

• Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres.

• V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test.

• V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu. Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

• Žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako 7 dní).

• Žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.

• Ostáva doterajší stav, že klasické návštevy iných domácností nie sú medzi výnimkami, teda sú zakázané. (Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný).

Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu ( v čase od 5.00 do 20.00 hod.):

• do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení, čistiarne odevov, do predajne novín a tlačovín, optiky, banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov a motorových vozidiel, na poštu, do služieb technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky, na povolené hromadné podujatie, tiež na výdajné miesto e-shopu a iných obchodov.

• Na cestu žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca. Tiež na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do jasličiek, MŠ, ZŠ a SŠ, cestu na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku, na pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy a na cestu na najbližší zberný dvor

V čase od 5.00 do 1.00 hod.:

• na cestu do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu, podrobnosti sú vysvetlené vyššie, na pobyt v prírode v čiernom okrese, tiež na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť okrem cesty na rekreáciu aj cestu VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych a zdravotníckych odborov a odboru farmácie do školy.

Bez testu sa v čase od 5.00 do 01.00 hod. (teda aj v čase zákazu nočného vychádzania) dostanete do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, lekárne (starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný), tiež môžete venčiť psa alebo mačku do vzdialenosti 1 km od bydliska. Môžete absolvovať aj cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti, dostavit sa pred orgán činný v trestnom konaní, ísť do prírody, vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov).

Výnimky zo zákazu vychádzania bez testu v čase od 500 do 20.00 hod.:

• Obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska,

• cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,

• testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

• pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,

• cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),

• styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,

• cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,

• zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

• zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,

• súdne pojednávanie,

• cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR