Lučencu ušlo pohárové finále až v predĺžení

BKM podľahol Interu.

20. mar 2021 o 8:10 Jozef Mikuš

LUČENEC. Basketbalové mužstvo z centra Novohradu odohralo v piatok 19. marca semifinálový zápas Slovenského pohára. Lučenčania v ňom čelili Interu Bratislava, ktorý mal výhodu domáceho prostredia.

Na bratislavskej palubovke sa hral vyrovnaný zápas, ktorý sa v riadnom hracom čase nerozhodol. Víťaza určilo až predĺženie. V ňom boli šťastnejší domáci, ktorí po výhre 89:85 postúpili do pohárového finále. V záverečnom boji sa stretnú so Spišskou Novou Vsou.

Najúspešnejším strelcom Lučenca bol 22-bodový Hawkins.

BKM sa pod súťažné koše vráti netradične v pondelok 22. marca, kedy doma od 18.00 hod. v 37. ligovom kole privíta Prievidzu.

Impuls-Leasing Slovenský pohár - semifinále

Inter Bratislava - BKM Lučenec 89:85 pp (21:20, 22:24, 12:19, 22:14 - 12:8)

Inter: Lopez 27, Beručka 25, Fusek 13, Körner 9, M. Malovec 0 (Musil 10, Shelton 3, T. Malovec 2)

Lučenec: Hawkins 22, Rób. Rožánek 16, Murray-Boyles 12, Anikienko 7, Zorvan 3 (Brown 16, Šimon 9, Jackuliak 0)

TH: 21/17 - 21/18, Fauly: 18 - 23, Trojky: 10 - 9, Rozhodovali: Kúkelčík, Fuska, Lamoš

Oleg Meleščenko, tréner Interu: „Ja som šťastný, že sme sa vrátili k životu. Gratulujem nášmu tímu, že sme postúpili do finále. Verím, že v sobotu to bude trochu iné z pohľadu nervozity, ktorá v tomto stretnutí z našej strany bola. Asi bude preč. Čakáme na súpera. Pre mňa viac znamená to, že sme sa vrátili do zápasového rytmu. Áno, stále máme milión chýb, ale to je normálne. To, ako sme bojovali a nevzdávali sme sa, pretože tak ako sme vyhrali, tak sme mohli aj prehrať.“

Lautaro Lopez, hráč Interu: „Ťažký zápas. V tretej štvrtine sa nám súper trochu vzdialil, ale zabojovali sme. Som nesmierne šťastný z toho, že sme postúpili do finále. Výborný tímový výkon po troch prehrách v rade. Toto je pre nás veľké povzbudenie, keďže sme zvíťazili. Cítime sa dobre.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade, musím povedať, že som rozčarovaný. Ani nie tak zo zápasu, ale z okolia. Nemyslím pripravenosť, Slovenský pohár je pripravený veľmi dobre, všetko prebehlo tak, ako malo. Gratulujem domácim k víťazstvu. Myslím, že zase raz rozhodlo šťastie, ktoré sa opäť od nás odklonilo.

Ja pevne verím, že raz sadne už aj na 'sprostého' a príde aj na nás, že potom zlomíme nejaké zápasy. Škoda, boli sme hore a mali sme to udržať. Možno 30 sekúnd do konca som mohol zobrať time out a upokojiť to. Vtedy som to cítil tak, že sme schopní skórovať. V predĺžení to bolo už viac o tom, že sme aj fyzicky a hlavne mentálne odchádzali. Keďže sa nám vyfauloval Murray-Boyles, tak sme moli trochu problém.“

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: „Ďalší tesný zápas, žiaľ so smutným koncom pre nás. Po Leviciach a Svite, zase takéto stretnutie, ktoré sme prehrali. Stalo sa. Myslím si, že k tomu prispelo aj to, že sa vyfauloval James Murray-Boyles. Možno to bolo o jednej strele alebo bode. Škoda, že sme si v štvrtej štvrtine nechali ujsť 8-bodový náskok a posadili sme súpera na koňa. V predĺžení sme začali veľmi zle a už sa nám potom ťažko dobiehalo. Inter hrá v tejto sezóne dobrý basketbal, už si to potom nenechali ujsť.“

Ďalší výsledok: Spišskí Rytieri - BC Prievidza 93:62 (24:9, 19:21, 26:25, 24:7)