Útulok Šťastné labky sa chce presťahovať z Fiľakova do Rimavskej Soboty

20. mar 2021 o 12:30 TASR

FIĽAKOVO. Presťahovanie z Fiľakova v Lučeneckom okrese do Rimavskej Soboty je jedným z hlavných zámerov útulku pre zvieratá Šťastné labky. TASR to povedala predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Šťastné labky Beáta Jagošová, podľa ktorej sa im však tento plán nedarí naplniť už zhruba dva roky.

"Momentálne sme stále v takom štádiu, že hľadáme vhodný pozemok. Čo sa týka mesta, zatiaľ nám nedalo žiadne vyjadrenie ani súhlasné stanovisko k stavbe, ktorú chceme realizovať," konštatovala Jagošová. Združenie už malo vytypovanú jednu lokalitu na Košickej ceste, avšak podľa nej z toho napokon zrejme nič nebude a musia hľadať nový pozemok v Rimavskej Sobote a okolí.

Ako ďalej povedala, aktuálna pandémia nového koronavírusu počet prijatých zvierat do útulku zatiaľ neovplyvnila. "Je to stále bežný príjem, tak ako v minulosti. Čo sa však týka pomoci ľudí, zaznamenali sme pokles, keďže majú menej financií a viac šetria. Mnohí sa snažia, niektorí nám aj kupujú krmivo, ale nie je to v takom množstve ako predtým," podotkla predsedníčka OZ.

Hlavným príjmom združenia sú však podľa nej darované dve percentá daní z príjmov. "Aj v tomto smere je to ale teraz slabšie. Boli by sme preto radi, keby nás i v tomto roku ľudia touto formou podporili, keďže ešte je na to čas," zakončila Jagošová.