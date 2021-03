Okres Rimavská Sobota si aj vo februári tohto roka zachoval nelichotivé prvé miesto v miere nezamestnanosti

Miera nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota presahuje 20 percent, len v jednom okrese je pod 4 percentami.

21. mar 2021 o 16:47 SITA

BRATISLAVA. Okres Rimavská Sobota si aj vo februári tohto roka zachoval nelichotivé prvé miesto v miere nezamestnanosti. V tomto okrese totiž bola v minulom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov na Slovensku, keď dosiahla 20,72 percenta. V porovnaní s januárom tohto roka je to nárast o 0,23 percentuálneho bodu. Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres Revúca, a to 19,74 percenta. V tomto okrese miera nezamestnanosti vo februári stúpla o 0,70 percentuálneho bodu. O 0,19 percentuálneho bodu na 19,20 percenta vzrástla v druhom mesiaci tohto roka miera nezamestnanosti v okrese Kežmarok. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Miera evidovanej nezamestnanosti sa v minulom mesiaci zvýšila v 57 okresoch na Slovensku a klesla v 22 okresoch. V ôsmich okresoch miera nezamestnanosti presahuje 15 percent. Najvýraznejší nárast, a to o 0,70 percentuálneho bodu, zaznamenal vo februári spomínaný okres Revúca. Mieru evidovanej nezamestnanosti pod 5 percent vykazuje 16 okresov na Slovensku.



Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Bratislava V. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 3,99 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Nasleduje okres Bratislava I s mierou evidovanej nezamestnanosti na úrovni 4,05 percenta a okres Hlohovec, kde miera nezamestnanosti vo februári dosiahla 4,16 percenta. Do pätice okresov s najnižšou mierou nezamestnanosti sa dostali aj okresy Trenčín a Ilava. Okres Trenčín vykázal mieru nezamestnanosti 4,29 percenta a okres Ilava 4,30 percenta.



Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku stúpla štvrtý mesiac po sebe. Vo februári dosiahla 7,90 %, oproti januáru sa zvýšila o 0,09 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali koncom februára 216 495 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Oproti januáru tohto roka to predstavuje nárast o 2 614 osôb. Celkovo evidovali úrady práce na konci februára 234 288 ľudí bez práce, čo je o 1 449 viac ako v januári.