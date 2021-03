Lučenec si výhrou nad Prievidzou napravil chuť

Novohradčania v 37. ligovom kole uspeli.

23. mar 2021 o 8:16 Jozef Mikuš

LUČENEC. Po neúspešnom pohárovom semifinále sa lučeneckí basketbalisti predstavili v ligovom zápase. Netradične v pondelok (22. 3.) na domácej pôde privítali Prievidzu, ktorá tiež vypadla pred bránami pohárového finále.

BKM si chcel po predošlých prehrách z pohára aj SBL napraviť chuť. Domáci mali od začiatku zápas v rukách a držali si vedenie. V závere sa stretnutie zdramatizovalo, ale Lučenec si napokon víťazstvo udržal.

Najviac bodov za domácich pridal Brown (24). BKM Lučenec si v stredu (24. 3.) zahrá na palubovke Interu Bratislava.

SBL - 37. KOLO

BKM Lučenec - BC Prievidza 97:90 (24:15, 27:24, 27:20, 19:31)

Lučenec: Brown 24, Rób. Rožánek 15, Hawkins 13, Anikienko 11, Murray-Boyles 8 (Jackuliak 10, Siládi 9, Šimon 7, Rich. Rožánek 0)

Prievidza: Bjeletič 18, Vašl 15, Majerčák 11, Louiserre 8, Kincel 6 (Sitton 32, Lukáč a Matuška 0)

TH: 32/26 - 16/13, Fauly: 19 - 23, Trojky: 7 - 11, Rozhodovali: Tomašovič, Margala, Izák

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade sme radi, že sme po dlhšej dobe zvíťazili. Dá sa povedať, že sme zápas kontrolovali od úvodu až po záver. Mrzí ma však posledná štvrtina. Opäť sme vypli záver, koniec sa trochu zdramatizoval. Mali sme jediný cieľ, a to víťazstvo. Počas duelu sme trošku u niektorých hráčov ušetrili sily, ale iní dostali viac minút na ihrisku, ako býva obvykle. Musíme sa pripraviť na ďalší ťažký zápas, keď v stredu nastúpime na palubovke Interu.“

Konstantin Anikienko, hráč Lučenca: „Pre nás to bolo veľmi dôležité víťazstvo. V tabuľke na tom nie sme dobre, ale posledné zápasy hráme s vysokým nasadením a darí sa nám. Toto víťazstvo sme ako tím veľmi potrebovali. Nasledujúce dni nás čaká veľké množstvo zápasov. Verím, že predvedieme podobne dobré výkony aj počas týchto zápasov a umiestnime sa v tabuľke čo najvyššie.“

Maroš Helmecy, tréner Prievidze: „Inkasovali sme 97 bodov, obrana bola katastrofálna. Neviem čím to bolo, vôbec sa to nepodobalo hre v posledných troch ligových zápasoch. Musíme nad tým popracovať. Máme necelý týždeň na to, aby sme sa pripravili na derby zápas, hlavne po obrannej stránke. V útoku to nie je zlé, veď sme dali Lučencu 90 bodov, ale dostať 97 je, ako som už povedal, katastrofa. Uvidíme, čo bude ďalej."

Grant Sitton, hráč Prievidze: „Bol to pre nás náročný zápas. Už na začiatku nám Lučenec bodovo unikol a počas celého zápasu som necítil, že by sme ho mali pod kontrolou. Ku koncu sme súpera dobehli, ale bolo už príliš neskoro. Osobne som odohral dobrý zápas, ale na mojom výkone nezáleží, keď prehráme ako mužstvo.“