Covid automat: Okresy Lučenec a Poltár prechádzajú do čiernej zóny, opatrenia sa sprísnia

Od pondelka 29. marca budú najprísnejšie epidemiologické opatrenia platiť aj v troch okresoch Banskobystrického kraja.

23. mar 2021 o 16:22 (mb), TASR

LUČENEC, POLTÁR. Epidemická situácia sa celkovo v našej krajine zlepšuje, avšak štrnásť okresov bude od pondeka 29. marca v čiernej zóne.

Z Banskobystrického kraja sa v štvrtom stupni varovania ocitnú okresy Lučenec, Poltár a Krupina. Znamená to zákaz vstupu a tiež výstupu z týchto okresov.

Okresmi je možné prechádzať, avšak neodporúča sa v nich zastavovať.

Platnosť testu na COVID-19 bude ako doposiaľ sedemdňová.

V čiernych okresoch sa negatívny výsledok testu vyžaduje aj v prípade pobytu v prírode.

Deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra ho nepotrebujú.

Ďalšími okresmi v čiernej zóne budú od 29. marca Gelnica, Poprad, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Ružomberok, Turčianske Teplice a Žilina.

V bordovej zóne ich bude 58, v červenej bude sedem okresov.

Celkovo je Slovensko v čiernej fáze.

V treťom stupni sa budú nachádzať okresy: Bánovce nad Bebravou, Banská

Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I-V, Brezno, Bytča,Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné,Komárno, Košice I-IV, Košice - okolie, Levoča, Liptovský Mikuláš,Malacky, Martin, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok,Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca,Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica,

Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen.

V druhom stupni varovania sa budú nachádzať len okresy: Kežmarok, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany a Zlaté Moravce.

(zdroj: FB/MZ SR)