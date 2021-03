Lučenec zaznamenal ďalšiu tesnú prehru

Inter si víťazstvo zaknihoval v závere.

25. mar 2021 o 13:06 Jozef Mikuš

LUČENEC. Po pondelkovom víťazstve nad Prievidzou sa Lučenec v strede pracovného týždňa vybral do hlavného mesta na zápas 38. kola SBL.

Novohradčania zvádzali s Interom vyrovnaný boj takmer v celkom stretnutí. Koniec však priniesol prekliatie, ktoré BKM v aktuálnom ročníku sprevádza. Záver zápasu tak ovládli domáci a hostí vyprevadili s prehrou.

Lučenec si v 39. kole zahrá doma proti Leviciam (27. 3.).

SBL - 38. KOLO

Inter Bratislava - BKM Lučenec 80:75 (22:23, 21:18, 14:17, 23:17)

Inter: Beručka 26, Fusek 23, Lopez 14, Körner 13, M. Malovec 0 (T. Malovec 4, Musil a Shelton 0)

Článok pokračuje pod video reklamou

Lučenec: Rób. Rožánek 15, Anikienko, Brown a Hawkins po 14, Murray-Boyles 6 (Jackuliak 8, Šimon 4, Siládi 0)

TH: 20/18 - 19/16, Fauly: 17 - 20, Trojky: 6 - 7, Rozhodovali: Ženiš, Margala, Kurpaš

Edgars Jaunzems, asistent trénera Interu: „Bol to prvý krok. Zostáva nám ešte šesť zápasov základnej časti a chceme napredovať krok za krokom. Bol to teda prvý krok, ktorý sme museli spraviť a zdolať doma tohto súpera. Bol to náš štvrtý domáci zápas proti Lučencu a nikdy sme neprehrali, tak sme našu šnúru chceli natiahnuť. Urobili sme pre to, čo bolo treba. Hrali sme agresívne v obrane, trocha sme sa poučili z piatkového pohárového semifinále a odviedli dobrú robotu.“

Timotej Malovec, hráč Interu: „V štvrtej štvrtine sme začali poriadne brániť. Aj keď sme prehrávali, dostali sme sa späť do zápasu. Konečne sme zlomili šnúru troch ligových prehier. Nebolo to ideálne, ale som rád, že sme sa vrátili na víťaznú vlnu.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Rozhodli maličkosti. Tak ako každý takýto tesný zápas, aj tento rozhodli maličkosti. Opäť sme zhoreli na niektorých činnostiach. Na konci rozhodol Fusekov tip-in, ktorý bol zlomový. Zavážilo aj pár hlúpych faulov, ktoré sme nemuseli urobiť, ale urobili a nechali sme ich hádzať trestné hody. Troška mi v závere chýbalo, aby niekto vzal na seba väčšiu zodpovednosť a rozhodol v náš prospech. Aj chlapcom som ale povedal, že sme celkom dobre odrobili robotu a že malé veci rozhodujú veľké zápasy a my sme tých chýb urobili asi viac. Prehrali sme o päť bodov, ťažko niečo vyčítať. Musíme zdvihnúť hlavy a bojovať ďalej.“

Ostatné výsledky: Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 86:73 (18:20, 24:21, 23:21, 21:11), Iskra Svit - MBK Baník Handlová 90:79 (22:19, 26:22, 21:25, 21:13).