Predstavili symbolické desatoro, opatrenia sa počas Veľkej noci sprísňovať nebudú

Eduard Heger však konštatoval, že Slovensko počas Veľkej noci čaká veľký súboj s pandémiou.

26. mar 2021 o 13:44 SITA

BRATISLAVA. Konzílium odborníkov predstavilo symbolické desatoro, prosia o dodržiavanie nastavených opatrení. Na piatkovej tlačovej besede minister financií poverený riadením ministerstva zdravotníctva Eduard Heger konštatoval, že Slovensko počas Veľkej noci čaká veľký súboj s pandémiou. Bude podľa neho natoľko dôležitý, že môže pandémii zasadiť "rozhodujúci úder".



Hlavný hygienik SR Ján Mikas uviedol, že opatrenia a vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva nebude počas Veľkej noci sprísňovať. "Stojíme si za tým, že opatrenia sú nastavené dostatočne a veľmi dôležité je, aby ich ľudia

dodržiavali," doplnil.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dodržiavanie nastavených opatrení je podľa infektológa Vladimíra Krčméryho 90 % úspechu. Podotkol, že konzílium uvoľňovanie opatrení zatiaľ neodporúča, ich prirýchle uvoľnenie sa totiž ani v zahraničí zatiaľ nejaví ako úspešné.



Odborníci v rámci symbolického desatora žiadajú občanov, aby počas veľkonočných sviatkov obmedzili stretnutia, odložili šibačku a polievanie. Žiadajú tiež, aby sa veriaci zúčastňovali bohoslužieb virtuálne. Odporúčajú tráviť čas v prírode, nemali by sme však vytvárať veľké skupiny. Stretávať by sme sa mali len s najbližšími. Ak sa do rodín vrátia príbuzní zo zahraničia, chrániť sa majú všetci v

domácnosti.



"Prosíme, aby každý veľmi vážne zvážil návštevu rodičov a starých rodičov, a to aj v prípade, ak sú očkovaní," uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. Odborníci tiež odporúčajú športovať individuálne a v prírode. Konzílium tiež vyzýva na nosenie rúšok v exteriéri a respirátorov v interiéri. Odborníci apelujú tiež aby ľudia cestovali len v rámci okresu.

V rámci nášho regiónu budú podľa tzv. COVID automatu počas Veľkej noci v čiernej fáze okres Lučenec a Poltár, čo znamená, že do týchto okresov by sa nemalo cestovať, takisto ich obyvatelia by nemali opustiť hranice svojho okresu.

prečítajte si: