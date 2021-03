Levice porazili Lučenec

BKM prehral v 39. ligovom kole.

28. mar 2021 o 6:34 Jozef Mikuš

LUČENEC. BKM Lučenec uzavrel ligový týždeň domácim stretnutím proti Leviciam. Papierové predpoklady naznačovali výhru hostí, ktorí predpovede aj naplnili.

S výnimkou tretej štvrtiny vyhrali Levice v ostatných troch desaťminútovkach, vďaka čomu si z centra Novohradu odviezli dva body za víťazstvo.

Najúspešnejším strelcom domácich bol Brown s 20 bodmi.

V 40. ligovom kole Lučenec vycestuje do Spišskej Novej Vsi (31. 3.).

Čítajte aj

Čítajte aj Športové NAJ: Po prvej zahodenej penalte sa rozplakal. Kovanič túži hrať pred dvadsaťtisícovou kulisou Čítajte

SBL - 39. KOLO

BKM Lučenec - Patrioti Levice 85:92 (16:21, 24:28, 19:15, 26:28)

Lučenec: Brown 20, Rožánek 16, Hawkins 14, Anikienko 13, Murray-Boyles 7 (Šimon 12, Jackuliak 3, Siládi 0)

Levice: Wade-Chatman 30, Bojanovský 16, Krajčovič 10, McCallum 9, Abrhám 3 (Juríček 14, Černokojev 6, Danielič 3, Volárik 1)

TH: 24/17 - 23/18, Fauly: 25 - 23, Trojky: 8 - 8, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Bara

Článok pokračuje pod video reklamou

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V úvode chcem súperovi zagratulovať k víťazstvu. Súper prišiel do Lučenca nastavený pre víťazstvo, naopak o mojich chlapcoch sa to povedať nedá. Chýbala im energia. Ja si myslím, že prišli na zápas preto, lebo museli prísť. Počas zápasu som musel robiť na lavičke šaša, dostávať technické a skúšať na hráčov všetko možné, hádať sa s rozhodcami, s ktorými mám celkom dobrý vzťah. Potom pred nimi vyzerám ako idiot, lebo pre niektorých hráčov stačilo byť v športovej hale a možno si mysleli, že zápas sa nejako vyhrá. Levice nám ukázali, ako sa bojuje o lepšie miesto v tabuľke. Počas celého zápasu som veril, že zvíťazíme. O zápase sa rozhodlo možno v druhej štvrtine duelu, kedy sme prestali hrať, prestali brániť, prestali útočiť. Potom nás stojí veľa síl, sa opäť vrátiť do zápasu. Počas prestávky som hráčom v kabíne prizvukoval, aby sa vrátili ku hre s takou energiou, akou hrali posledné tri minúty v prvom polčase. Chvíľku to fungovalo, keď sme stiahli náskok Levíc na rozdiel jedného bodu, ale potom sme taktickými a hlúpymi chybami opäť dostali súpera na koňa. Mám pocit, že tento tím to už zabalil. Hráči sú zmierení s tým, že skončíme na 5. mieste a pôjdeme do play off z nevýhodnej pozície.“

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: „Chceli sme nad Levicami vyhrať. Nezačali sme dobre, súper na nás nabehol agresívnou hrou, potom sme sa postupne našou agresívnou hrou vrátili do zápasu. Takmer sme ich dobehli, no nakoniec to na súpera nestačilo. Škoda, veril som, že zvíťazíme, ale taktickými chybami sme zápas napokon prehrali. Škoda, aj teraz nám chýbal v zostave Jano Zorvan, ktorý robí čiernu robotu, ktorú v štatistike nevidieť.“

Michal Madzin, tréner Levíc: „Vedeli sme, že v Lučenci budeme hrať náročný zápas. Bolo dobré, že sme si počas duelu vypracovali náskok, z ktorého sme mohli potom žiť. Bolo dôležité, že keď prišiel Lučenec na dostrel, zostali sme na palubovke kľudní, hrali sme aj naďalej ako tím a dokázali sme si vybudovať opäť náskok. Musel som počas zápasu viackrát na striedačke zvyšovať hlas, nakoľko sme strácali zbytočne lopty. Nechcel som, aby sme v niektorých momentoch zaspali. Skôr to bolo kvôli tomu, aby sme udržali sústredenosť a nasadenie, pretože sme do duelu vstúpili veľmi dobre a potrebovali sme udržať náskok počas celých štyridsať minút, čo sa nám napokon aj podarilo.“

Viktor Juríček, hráč Levíc: „V poslednom období sme si museli povedať nejaké veci, ktoré sme počas sezóny robili trošku inak. Napríklad prístup ku tréningu, ako hráme v zápasoch a aby sme začali hrať inak. V Lučenci sa to ukázalo, že koncentrácia každého hráča bola počas celého zápasu úplne inde, ako tomu bolo inokedy. Počas zápasu nám tréner aj so zvýšeným hlasom prizvukoval, že musíme na palubovke plniť jeho pokyny oveľa lepšie, ako tomu bolo v predchádzajúcich zápasoch. Zvíťazili sme, lebo sme jeho pokyny splnili lepšie, ako tomu bolo inokedy.“

Ostatné výsledky: MBK Baník Handlová - BC Prievidza 74:80 (16:24, 27:25, 18:10, 13:21), Iskra Svit - Spišskí Rytieri 95:103 (25:21, 23:32, 19:30, 28:20),