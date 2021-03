Najznámejšia syslia lúka v krajine po zime ožila, jar však prichádza pomaly

Z kedysi bežného živočícha je dnes ohrozený druh európskeho významu.

28. mar 2021 o 20:18 Marcela Ballová

MURÁŇ. Po mimoriadne náročnom roku, kedy trikrát počas povodní bojovali o život, a po zimnom spánku sysle pasienkové opäť tešia návštevníkov Bielych vôd v národnom parku Muránska planina.

Na snáď najznámejšej lúke v krajine, ktorá sa doslova hemží roztomilými hlodavcami, je aktuálne poriadne živo. Dokonca tu prebiehajú súboje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Občas sa strhne aj šarvátka

Súvisiaci článok Sysľovisko pri Muráni zaplavila voda, ochranári ratovali zvieratá Čítajte

„Syslíky sa vypasú a chcú sa páriť. Samčeky krúžia okolo samičiek, ovoniavajú ich. To všetko sa deje v rámci dvorenia. Samička ich občas udrie labkou, avšak nič vážne to nie je. Horšie je to vtedy, keď má jedna samička viac nápadníkov. Vtedy nastane naháňačka a neraz aj šarvátka,“ vysvetlil Ervín Hapl, zoológ a ochranár, s tým, že zvieratká, ktoré sa stali doslova národnou atrakciou, keďže potravu si berú priamo z rúk návštevníkov Muránskej planiny, prezimovali viac-menej dobre.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/gAY6kPhI4j0

Neskorší nástup jari

Ochrana sysľa pasienkového V rámci grantovej schémy LIFE schválila Európska komisia medzinárodný projekt zameraný na ochranu sysľa pasienkového. Kedysi bežný živočích, ktorý obýval nížinné oblasti, pre rôzne nepriaznivé faktory, napríklad z dôvodu postupnej absencie pasúcich sa hospodárskych zvierat, je aktuálne ohrozeným druhom európskeho významu. Sysle pasienkové žijú v početných kolóniách na miestach s nízkym trávnatým porastom. Ten spásajú zvieratá, prípadne ho kosia. Projekt je zameraný aj na podporu potravinových možností sysľov pasienkových. V prípade kolónií, ktoré sú na pokraji vyhynutia, sa sysle prikrmujú napríklad slnečnicou. Projekt sa začal realizovať vlani v septembri a potrvá do konca roka 2027. Počas tohto obdobia by sa mal zlepšiť stav populácie sysľa pasienkového zvýšením počtu jedincov a reprodukčných kolónií na Slovensku v desiatich vybraných lokalitách až o 100 percent. V prípade Poľska o 50 percent. Jeho cieľom je tiež zabezpečenie obnovy biotopu na pozemkoch v našej krajine o výmere 185 hektárov a v Poľsku na 22 hektároch. Naplánované je aj založenie minimálne desiatich nových kolónií sysľa pasienkového. V projekte sa ráta aj s tvorbou propagačných materiálov, informačných tabúľ, exkurziami či vzdelávaním verejnosti. Tieto a aj ďalšie aktivity majú prispieť k záchrane sysľov pasienkových.

„Niektoré sa ešte len budia, keďže tohtoročný nástup jari je studený. Stále nám občas zasneží, v niektorých lokalitách je zem ešte zamrznutá. Čo sa týka Bielych vôd, tak tu sú už syslíky aktívnejšie,“ podotkol Hapl, ktorý si na takúto jar ešte nepamätá.

„Skutočne je veľmi studená a ani tráva tak nerastie ako po iné roky.“

Preto je lúka stále bez somárikov, ktoré tam žijú v symbióze so sysľami. Pre život drobných zvierat sú veľmi dôležité, keďže spasú lúku, ktorá je domovom syslej kolónie.

„Somáriky sú v Muránskej Dlhej Lúke. Predpokladám, že do mesiaca by mohli byť opäť na sysľovisku,“ podotkol ochranár.

Podľa jeho slov všetko závisí od vývoja počasia. Vlani sa sysle zobudili o päť dní skôr.

V lokalite Biele vody je čo obdivovať

Sysle pasienkové pri Muráni sú magnetom pre turistov. Pre epidemiologické opatrenia je ich tam aktuálne pomenej. Zoológ verí, že situácia sa čoskoro zlepší.

Na Bielych vodách je totiž skutočne čo obdivovať. Okrem pestrej flóry a fauny aj nádherných prírodných scenérií sa tu návštevníci môžu dozvedieť aj niečo nové.

Pri sysľovisku je totiž osadená informačná tabuľa, pohľady púta aj viacero malých búdok, osadených na stromoch.

Ochranári tu pripravili obydlia pre netopiere aj iné druhy živočíchov. Niektoré búdky sú už obývané.

V rámci podpory ďalších živočíšnych druhov na mieste plnom syslíkov tu plánujú aj výsev vičenca vikolistého.

Okrem toho, že táto rastlina má pre pôdu mimoriadne priaznivé, priam melioračné účinky, je zároveň krmovinou s vysokou hodnotou. „Tiež je výdatná pre včely a motýle,“ zakončil Hapl.