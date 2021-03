Neodkladnú matričnú agendu Mestského úradu vo Fiľakove dočasne prevezme susedná obec

Úrad uzavreli pre karanténu zamestnancov.

29. mar 2021 o 12:53 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Mestský úrad vo Fiľakove je oddnes až do odvolania uzatvorený. Ako pre agentúru SITA uviedol primátor Attila Agócs, dôvodom je, že dve zamestnankyne klientskeho centra sa nakazili novým koronavírusom. Obyvateľom bude radnica poskytovať informácie telefonicky, komunikovať však môžu poštou aj e-mailom. Kontakty nájdu obyvatelia na webových stránkach mesta.



Vo fiľakovskom mestskom úrade majú nejakých nakazených priebežne už od októbra minulého roka.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Teraz sa nám nakazili dve kolegyne v klientskom centre. Týka sa to presne tých ľudí, čo sú v kontakte s občanmi. Ostatné kolegyne idú do karantény a preto máme kontakt s verejnosťou neprístupný, vrátane matriky,“ objasnil primátor s tým, že on sám nedávno prekonal ochorenie COVID-19 s ľahším priebehom.



Neodkladnú matričnú agendu pre Fiľakovo dočasne prevezme obecný úrad v Buzitke. „Rokovali sme so susednou obcou, kde budú pre nás riešiť hlavne úmrtia počas najbližších dvoch týždňov, kým budú kolegyne izolované,“ uzavrel Agócs.