Policajti nezvyčajný prípad lúpeže a vydieračského únosu vyriešili rýchlo

Dvojicu mužov čaká pravdepodobne vysoký trest.

29. mar 2021 o 17:53 (rv)

BANSKÁ BYSTRICA. Dvaja muži z Banskej Bystrice vo veku 54 a 31 rokov si vypočula obvinenie za zločin lúpeže a vydieračský únos, spáchaný formou spolupáchateľstva. O prípade informovalo Krajské policajné riaditeľstvo prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti.

„Pod vymyslenou zámienkou vylákali 55-ročného muža do bytu na jednom zo sídlisk v Banskej Bystrici, kde bol napadnutý a boli mu odcudzené osobné doklady, ako aj finančná hotovosť. To ale nebolo všetko. Násilím muža dotiahli k autu, prinútili nastúpiť do kufra a odviezli ho na perifériu krajského mesta, počas čoho sa mu vyhrážali rôznym spôsobom," uviedli podrobnosti prípadu policajti.

Poškodený muž okrem straty osobných vecí a peňazí neutrpel vážnejšie zranenia.

„Kriminálna polícia v Banskej Bystrici sa okamžite začala prípadom zaoberať, oboch mužov vypátrala, zadržala a obvinila. Za lúpež hrozí v prípade uznania viny trest odňatia slobody na tri až osem rokov a za vydieračský únos sedem až dvanásť rokov," zakončila polícia.