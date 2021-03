S primátorom by som nemenila

HNÚŠŤA. Mám rada inakšie dni. Tak nazývam tie, ktoré už ráno sľubujú niečo nevšedné, niečo, čo nepatrí do kategórie bežných pracovných. V novinárskom fachu je síce tých inakších dní pomerne dosť, no tento bol predsa len výnimočnejší.

Chystala som sa okúsiť primátorský chlebíček. Stráviť deň v meste, vzdialenom od Lučenca takmer hodinu cesty, kde som doposiaľ chodila len klásť otázky a cvakať fotoaparátom. Teraz som mala byť na druhej strane.

A tak, ako som si počas cesty do Hnúšte, keď sa z rádia ozvala skladba od Chinaski Pohoda, klídek, tabáček, hovorila, že presne takýto deň ma čaká, tak zakrátko som zistila, že žiadna pohoda ani klídek to nie je a aj toho „tabáčeka“ je popri riešení desiatok veľkých vecí a stoviek drobností skutočne pomenej.

Darmo, každé mesto si žije svoj vlastný život, ktorý je zmesou bežných radostí, starostí aj problémov.

Ako sa hovorí: vždy je čo hasiť. Tiež sa mi potvrdilo, že ľudia odjakživa hľadajú pravdu na dvoch miestach. Na fare a úrade. A aj keď je primátorovanie zaujímavé, rozhodne by som s Romanom Lebedom nemenila.

Hodiny ukazujú 7.30 a ja míňam tabuľu s nápisom Hnúšťa. No, meškať dve – tri minútky na novom pracovisku síce nie je dobrá vizitka, no v kútiku duše verím, že aj tak budem na úrade prvá. Mýlim sa. Roman už podupkáva na chodníku a čosi rieši.

Nie je čas na zbytočné debaty, nebodaj rannú vzpruhu v podobe kávy. Tú si vychutnáme až po povinnej jazde mestom. Kadečo mohlo odvčera pribudnúť aj odbudnúť. Všade sa nájdu takí, čo zanechávajú po sebe podpisy v podobe odpadkov či nebodaj niečoho rozbitého.