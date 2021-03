Maliar sa do banky vybral s revolverom, stopy môžu viesť aj do nášho regiónu

Policajti zverejnili foto hľadaného muža.

30. mar 2021 o 12:58 (mb)

Policajti informujú o prípade, ktorý sa stal v susednom Rakúsku. Tamojší Interpol ich poprosil o pomoc, keďže stopy vedú na Slovensko.

"V stredu 17. marca o 17.29 hod., na adrese 4020 Graben 16, v rakúskom meste Linz, vošiel neznámy páchateľ do pobočky banky. Bol ozbrojený revolverom a na tvári mal respirátor FFP2," informujú ochrancovia zákona s tým, že zamestnancov prinútil odovzdať hotovosť a z miesta činu ušiel. "Bežal do centra mesta," podotkli ochrancovia zákona a konkretizovali, že hľadaný muž je vysoký 170 cm, vo veku 40 - 50 rokov, strednej postavy, v hornej časti hlavy má plešinu. Hovoril po nemecky s cudzím prízvukom. Oblečené mal bundu/sako, modré džínsy, sivý pulóver so zipsom, obuté čierne tenisky so striebornými pruhmi.

"Počas rozhovoru s taxikárom povedal o sebe, že mal priateľku a žiadne deti. Rakúski kolegovia sa domnievajú, že páchateľ môže mať nejakú spojitosť s Viedňou, pracoval v Nemecku ako maliar a lakovač a môže pochádzať zo Slovenska," ozrejmili slovenskí policajti.

"V mene rakúskych kolegov žiadame verejnosť o pomoc pri pátraní po tejto osobe. Ak Vám je muž na fotografii povedomý, prípadne máte informácie k bankovej lúpeži v Rakúsku, neváhajte kontaktovať políciu na čísle 158 alebo nám napíšte do súkromnej správy," píše sa v policajnej správe.