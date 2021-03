Covid automat: Okresy Lučenec a Poltár zostávajú v čiernej zóne aj po 5. apríli

Niektorí kaderníci a skrášľovacie salóny chcú svoje prevádzky otvoriť 15. apríla.

30. mar 2021 o 15:58 (mb)

Covid automat od 5. do 11. apríla. (Zdroj: SME.SK)

Epidemická situácia v krajine sa zlepšuje, avšak podľa Covid automatu je celé Slovensko aktuálne v čiernej zóne. Ak sa stav nezhorší, mohlo by počas nasledujúcich týždňov prejsť do bordovej fázy.

Na dnešnej tlačovej konferencii to potvrdil Eduard Heger, ktorý je dočasne poverený riadením rezortu zdravotníctva.

Od pondelka 5. apríla okresy v štvrtej fáze varovania ubudnú. Namiesto aktuálnych 14 ich bude 10. Tri z nich ležia v Banskobystrickom kraji, konkrétne Lučenec, Poltár a Krupina.

V čiernej zóne budú aj Čadca, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Myjava,Nové Mesto nad Váhom, Poprad a Trenčín.

Päťdesiatdva okresov bude bordových a červených 17.

Heger upozornil, že bez núdzového stavu by Covid automat nefungoval a zdravotný systém by kolaboval.

"Tento stav nám napríklad umožňuje pracovať s pohotovostnými zásobami alebo zabezpečovať iné činnosti, ktoré možno až tak nie je vidieť, ale sú nevyhnutné, aby chránili zdravie občanov," vyjadril sa minister.

Opäť vyzval ľudí, aby počas nadchádzajúcich sviatkov nepoľavili v dodržiavaní opatrení a necestovali.

Najnovšie avizujú niektorí kaderníci a pracovníci skrášľovacích salónov, že svoje prevádzky chcú otvoriť 15. apríla.

Informovala o tom Karolína Volková, ktorá zastupuje pracovníkov v tomto odvetví.

"Mesiace sme sa snažili komunikovať, myslím si veľmi zdvorilo, s politikmi a tiež protipandemickou komisiou ohľadom čiernej práce, ktorá vznikla po tom, ako bývalý minister zdravotníctva Krajčí povedal, že ak potrebujete kaderníčku, zavolajte si ju domov a niekoľkokrát sa nám k tomu odmietol vyjadriť," uviedla Volková s tým, že ak s pracovníkmi v tomto segmente nebude niekto aspoň diskutovať, tak od 15. apríla otvoria svoje prevádzky.

"Samozrejme len tí, ktorí s tým súhlasia. My nebudeme nikoho nútiť. Nie je to preto, že by sme pandémii neverili. Skôr naopak. Ale veríme tomu, že naše prevádzky sú ďaleko bezpečnejšie, ako podomová práca. Máme dosť čiernej ekonomiky, máme dosť nebezpečenstva," dodala Volková.