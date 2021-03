Futbalový bonzáčik: Maslaňák vo vápne neprihráva. Kto prespal brigádu na tribúne? (FOTO)

Tréner piatoligového Veľkého Krtíša nabonzoval na svojich spoluhráčov.

30. mar 2021 o 19:15 Jozef Mikuš

VEĽKÝ KRTÍŠ. Ďalšia dávka športového humoru je tu. Tentoraz sa Futbalový bonzáčik pozrel na kabínu piatoligového MFK Baník Veľký Krtíš.

Tréner Andrej Mesároš výzvu prijal, nabonzoval na svojich spoluhráčov a k tomu pridal aj jeden špeciálny bonus.

Pripomíname, že cieľom Futbalového bonzáčika je zabaviť a nie uraziť.

Oslovený tréner sa preto naplno zhostil svojej úlohy a väčšinu odpovedí premenil na vtip.

Futbalový bonzáčik: MFK Baník Veľký Krtíš

Najlepší šprintér: Nemám to zmerané, ale myslím že Havrila a Greguš by si to radi rozdali o prvenstvo. A možno by aj Dobrocký zamiešal karty. Aj keď M. Maslaňák dlhodobo tvrdí, že na prvých 10 metrov ho nechytí nik.