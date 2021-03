Bojoval s rázštepom, váhy dvíhal aj na najvyššej úrovni. Umrel paralympionik Marek Kamzík

31. mar 2021 o 14:14 Jozef Mikuš

VEĽKÝ KRTÍŠ. Stred pracovného týždňa priniesol aj smutnú správu. Vo veku 46 rokov umrel slovenský paralympionik z Veľkého Krtíša Marek Kamzík.

Kamzík sa narodil s diagnózou čiastočný rázštep chrbtice a syndróm fixovanej miechy. Ako trojročný podstúpil osemhodinovú operáciu, z ktorej sa zotavoval mesiace.

"Napriek úspešnej operácii, miecha zostala trochu poškodená, čo spôsobilo čiastočné ochrnutie pravej nohy. Od kolena dole si ju vôbec necítim. Navyše sa mi akosi stáčala dovnútra, a tak mi ju naprávali nasadzovaním sadrovej dlahy," prezradil športovec začiatkom marca pre Aktuality.sk.

Napriek hendikepu miloval šport. Osem rokov bol futbalovým brankárom v mládežníckych kategóriách Veľkého Krtíša.

"V dorasteneckom veku ma však vypustili zo zostavy aj kvôli môjmu hendikepu. Niesol som to ťažko. Prišlo mi to ako krivda, a tak som kvôli tomu na futbal úplne zanevrel. A neznášam ho dodnes," skonštatoval pre Aktuality.

Počas vysokoškolských štúdií sa dostal k atletike, kde sa blysol v hode guľou, oštepom a diskom. Nasledovala pozvánka na reprezentačné sústredenie, po ktorom na národnom šampionáte získal medaily zo všetkých troch vrhačských disciplín.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/stEchgp5hLI

Neskôr sa dostal k tlaku na lavičke, na ktorej získal zlato na majstrovstvách Slovenka či 5. miesto na európskom šampionáte. Tiež reprezentoval Slovensko v tlaku na lavičke na paralympiáde v Riu, kde obsadil 6. miesto.

V Tokiu plánoval zabojovať o medailu.

Podľa dostupných informácií ležal na COVID oddelení na prístrojoch so zlyhávajúcimi orgánmi.

"Asi pred piatimi dňami som sa dozvedel, že je v nemocnici napojený na prístrojoch a že je na tom zle. Veľmi sme sa nepoznali, ale vnímal som ho ako úspešného a snaživého športovca. Česť jeho pamiatke," povedal kulturista a tréner Dušan Ďubek.

"Viem, že bol chorý, ale v živote by mi nenapadlo, že by na to mohol umrieť. Je to smutné. Marek bol dobrý chlapec, športovec a kamarát. Nemám na neho zlé slovo. Bude tu chýbať," vyjadril sa tlakár Erik Susztay.