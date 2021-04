Petra covid takmer pripravil o život, patrí medzi pacientov s najvážnejším postihnutím pľúc

Horehronec, ktorý koronavírusu pred tým neprikladal až takú vážnosť, dnes vystríha ľudí pred nákazou.

2. apr 2021 o 15:37 Marcela Ballová

HRONEC. Patril medzi tých, ktorí na covid príliš neveria. Myslel si, že je to len chrípka, ktorú vyleží a život ide ďalej. Napokon sa presvedčil, že to zďaleka tak nie je.

Štyridsaťšesťročný Peter Mlynárik z Hronca sa nedávno po druhýkrát narodil. Statného chlapa, zvyknutého tvrdo pracovať, koronavírus takmer pripravil o život.

Po zhruba troch mesiacoch, strávených v nemocnici, sa Horehronec pomaly vracia do života. No nič už nie je ako predtým. Pľúca nefungujú ako by mali, ani nohy neposlúchajú tak, ako voľakedy. Bez lyžiarskych palíc sa nepohne ani na krok. Aj hodnotový rebríček má dnes iný.

„Nie peniaze, ale zdravie je dôležité,“ tvrdí pacient banskobystrickej aj breznianskej nemocnice. „Mal som veľké šťastie. V Brezne mi lekári povedali, že sa zatiaľ nestretli s človekom, ktorý prežil s takým veľkým rozsahom poškodenia pľúc,“ dodal Peter.

Rýchly nástup choroby

Jeho príbeh je skutočne desivý, mementom pre neveriacich Tomášov. Jeho začiatok je celkom bežný. Rovnaký, ako v mnohých prípadoch, keď ľudia začali šípiť že sú zrejme infikovaní. No spád nasledujúcich udalostí bol však omnoho dramatickejší.

Peter sa zašiel dať otestovať na ochorenie Covid-19, no výsledok bol negatívny. Do Vianoc zostávalo už len päť dní.

Zvýšená teplota však neveštila nič dobrého. Zdravotný stav hlavy rodiny sa začal prudko zhoršovať. Navyše, Petrova manželka Svetlana odcestovala pre úmrtie brata na Ukrajinu. Peter zostal doma so sedemročnou dcérkou.

„Dýchanie mi robilo čoraz väčšie problémy. Keď som už ledva prešiel päť krokov na toaletu, tušil som, že je zle. Telefonoval som známej, zdravotnej sestre, a tá mi poslala sanitku. Urobila dobre, pretože ja by som si ju sám asi nezavolal, keďže som nechcel nechať dcérku doma samu. Napokon mi lekári povedali, že o šesť hodín som už nemusel byť medzi živými,“ spomína Peter na momenty, ktoré sa odohrali tesne pred tým, ako nastúpil do sanitky.

„Už aj ku nej zájsť bolo pre mňa problémom. Museli mi pomáhať, pretože nohy ma nedržali.“

Rozsiahle poškodenie pľúc

Ochorenie, ktoré môže vyústiť až do smrti, Petrovi v breznianskej nemocnici potvrdili. Test na nový koronavírus bol pozitívny, no hrozivý výsledok ukázalo vyšetrenie pľúc. Deväťdesiatpercentné poškodenie.

Petra uvideli do umelého spánku. Prebral sa až 17. januára v banskobytrickej