Napriek korone dali deti zbohom Morene

Hoci opäť skromnejšie, ale predsa len ukázali žiakom staroslovanský zvyk.

5. apr 2021 o 19:42 (vr)

LUČENEC. V Špeciálnej materskej škole internátnej v Lučenci sa už stalo zvykom rozlúčiť sa so zimou, vynášaním Moreny. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prostredníctvom takéhoto zážitkového učenia oboznamujú so slovenskými zvykmi a tradíciami, ktoré sa už pomaly z našich životov vytrácajú. Už druhý rok po sebe ukážka tohto zvyku kvôli pandémii koronavírusu mala skromnejšie rozmery. Tak ako samotná Morena.

„Žiaľ, tak ako vlani, ani tento rok sme kvôli pandémii Morenu nemohli vyniesť. Tak sme deťom z kuriatkovej a motýlikovej triedy sprostredkovali tento zvyk prostredníctvom rozprávania, obrázkov a krátkymi videami. Nakoniec sme si vyrobili vlastné mini Moreny, ktoré si deti z kuriatkovej triedy aj pustili dolu potokom," uviedla Silvia Golianová, učiteľka so Špeciálnej materskej školy internátnej a vyjadrila nádej, že snáď na budúci rok to už bude aj s programom a sprievodom tak, ako za starých čias.

Špeciálna materská škola internátna v Lučenci je súčasťou Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej a Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej.

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Jej vláda končí príchodom jari. Až do dnešných dní sa zachoval rituál symbolizujúci jej odchod nazvaný vynášanie Moreny. Najčastejšie sa pri ňom hádže z mosta. Morena sa vynášala v nedeľu (tzv. Smrtná nedeľa) dva týždne pred Veľkou nocou.