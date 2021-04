V Rimavskej Sobote sa rozmohli vlámaním do pivníc a spoločných priestorov v bytových domoch

Zlodeji sa zameriavajú na krádeže horských bicyklov.

6. apr 2021 o 15:06 (rv)

BANSKÁ BYSTRICA. V meste Rimavská Sobota zaznamenali podľa informácií krajského policajného riaditeľstva v poslednom období zaznamenaný zvýšený počet krádeží vlámaním do pivníc a spoločných priestorov v bytových domoch. Polícia o tom informovala prostredníctvom sociálnej siete, kde uverejnila aj fotografie ukradnutých bicyklov, ktoré sa stali terčom zlodejov.

„Doposiaľ neznámi páchatelia sa dostali do bytoviek, vlámali sa do pivníc a kočikární odkiaľ odcudzili horské bicykle vyššej hodnoty. Páchateľom v ich konaní nezabránilo ani to, že bicykle boli uzamknuté zámkom o seba, alebo o iný pevný bod v pivnici," upozornili policajti a dodali, že škoda v jednotlivých prípadoch sa pohybuje vo výške od 200 EUR do 800 EUR.

Policajti prosia ľudí o informácie ak pribudli v ich okolí hľadané bicykle, alebo vedia poskytnúť informácie k tomuto prípadu, aby kontaktovali políciu. Taktiež ich upozorňujú na zvýšenú opatrnosť ak držia bicykle v takýchto priestoroch.