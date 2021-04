Župa predstavila projekt mobilných očkovacích jednotiek, už chýba len súhlas ministerstva

Nemôžeme ďalej čakať na nečinnosť ministerstva, tvrdí podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

7. apr 2021 o 15:08 Marcela Ballová

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NTEsu4ye-jc

BANSKÁ BYSTRICA. Župa v rámci svojich aktivít, smerujúcich k rýchlemu a efektívnemu očkovaniu ľudí proti ochoreniu COVID-19, prišla popri otváraní veľkokapacitných očkovacích centier na svojom území, s ďalším projektom.

V stredu 7. apríla predstavil vicežupan Ondrej Lunter plán, spočívajúci v zriadení mobilných očkovacích jednotiek a aktívneho call centra.

Za imobilnými ľudmi, ktorí sa chcú dať zaočkovať, je pripravený vyraziť vakcinančný tím v očkovacom autobuse. Na to však Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) potrebuje súhlas rezortu zdravotníctva. Potrebný je aj dostatok vakcín.

Článok pokračuje pod video reklamou

Potrebná je súčinnosť ministerstva

Spomínaný zámer, ktorý by mohol nadobudnúť celoslovenský rozmer, chcelo vedenie kraja prerokovať priamo na pôde ministerstva zdravotníctva. Z našej metropoly však župná výprava odchádzala znechutená.

Súvisiaci článok V Lučenci zisťujú záujem ľudí o očkovanie proti Covid-19 výjazdovými očkovacími jednotkami Čítajte

„Pred dvoma týždňami sme v Banskej Bystrici privítali prezidentku Zuzanu Čaputovú a Eduarda Hegera, ktorý sa medzitým už ujal premiérskeho postu. Dostali sme prísľub, že rezort zdravotníctva začne bezodkladne implementovať politiku, zameranú na zlepšenie a zrýchlenie očkovania kritických skupín obyvateľstva. Termín na rokovanie sme dostali 1. apríla. Žiaľ, bol to len nevydarený prvoaprílový žart,“ povedal podpredseda BBSK s tým, že rokovanie trvalo zhruba 15 minút.

„Nemôžeme ďalej čakať na nečinnosť ministerstva. Preto sme v BBSK pripravení nasadiť mobilný očkovací tím, ktorí bude chodiť do obcí a domácností za tými, ktorí sa nemôžu dostať k vakcíne. Začíname cez call centrum cielene obvolávať ľudí v skupine 70+ a evidovať ich do nášho náhradníckeho systému nahradnici.sk. K tým, ktorí sa nevedia do očkovacieho centra dostať, vyšleme mobilnú očkovaciu jednotku,“ konkretizoval vicežupan.

Pripomenul však, že v utorok 6. 4., krátko po avizovaní tlačovej konferencie na tému očkovacieho autobusu, z ministerstva prejavili ochotu opäť sa stretnúť.

Čísla sú alarmujúce, župa chce konať

Sedem podnetov pre nového ministra zdravotníctva od BBSK • Systematická podpora vzniku mobilných očkovacích tímov. Na Slovensku máme zaočkovaných iba 32% ľudí vo veku 80+ (EÚ priemer je 60%), zaočkovaných 70+ je tiež menej ako priemer EÚ. Každý týždeň amatérskej improvizácie nás stojí ľudské životy. (Na Slovensku potrebujeme 60 mobilných očkovacích jednotiek, z ktorých každá denne zaočkuje 100 obyvateľov vo veku 70+ rokov - do konca júna môžeme mať zaočkovanosť vo vekovej skupine 70+ na úrovni 70%) • Zriadenie call centra na aktívne navolávanie 70+. V spolupráci s mobilnými operátormi je nutné začať aktívne oslovovať obyvateľov zraniteľných skupín obyvateľstva, registrovať ich do čakárne a pre imobilných zabezpečovať očkovanie v spolupráci s mobilnými očkovacími jednotkami. • Zaplátanie dier v registrácii na očkovanie. Z 89 očkovacích centier má len 40 vytvorený transparentný a dosledovateľný systém registrácie. 5% očkovaných sa stále registruje mimo NCZI. Veľké množstvo ľudí sa naďalej dostáva k vakcíne mimo vyhlášky a mimo poradia. Vakcíny tak chýbajú tým, ktorí to potrebujú. Náhradnícky systém BBSK nahradnici.sk je okamžite nasaditeľný na všetky očkovacie centrá. Celoplošné vyriešenie problému vyžaduje pokyn a koordináciu ministerstva zdravotníctva. • Zverejnenie detailných dát o zaočkovanosti skupín obyvateľstva podľa veku a miesta bydliska. Každej samospráve záleží na svojich obyvateľoch. Ak chceme spoločnými silami efektívne oslovovať tých, ktorí potrebujú očkovanie, nesmieme byť slepí. Potrebujeme detailné dáta, ktoré dnes NZCI má. Je škandálne, a pravdepodobne aj európsky unikátne, že podrobné dáta nie sú k dispozícii každému. • Kým očkujeme, pandémia stále pretrváva. Na úrovní obcí potrebujeme vedieť, kde máme problém, kde máme prijímať lokálne opatrenia, kde máme zvýšiť úsilie pri kontrole a práci s verejnosťou. Potrebujeme detailné dáta o testovaní na úrovni obcí. • Dajme očkovaniu jasný systém. Začnime seriózne rokovania - ale nie také, aké sme mali my minulý týždeň, ale seriózne zo strany MiZ a na najvyššej úrovni - o tom, či nepresunúť očkovaciu politiku na úroveň krajov. Centrálne orgány zlyhali: zlyhalo MiZ, zlyhalo NCZI, zlyhali na úrovni stratégie, ktorá sa menila každý druhý týždeň, zlyhávajú na úrovni implementácie. Nikto nevie vylúčiť, či nebudeme musieť očkovať proti COVID-u opakovane. Zatiaľ čo doteraz MiZ a NCZI produkovali opakovaný chaos, obce a mestá prakticky zo dňa na deň zvládli testovanie, a po nich kraje ukázali, že dokážu v priebehu týždňov iniciatívne organizovane konať v očkovaní. Poďme vážne hovoriť o tom, či nevybaviť kraje zodpovednosťou a zdrojmi, a my to zvládneme. • Poďme hovoriť pravdu. Navrhujeme zvážiť novému ministrovi zdravotníctva, aby zriadil pravidelný permanentný očkovací operačný štáb, za jeho osobnej účasti a účasti krajov, kde si budeme navzájom hovoriť pravdu. Zmätky, ktoré pretrvávajú dlhé týždne zo strany MiZ a NCZI, sú neuveriteľné a často nepredstaviteľné. Veríme, že nový minister bude mať zmysel pre poriadok a fungujúcu organizáciu. Na to si musíme hovoriť pravdu. Zdroj: BBSK

„Potrebujeme konať, pretože situácia je mimoriadne kritická,“ zdôraznil O. Lunter. Svoje tvrdenie oprel o dáta, uvedené vo vyhlásení matematika Richarda Kollára a ekonóma Martina Šustera z iniciatívy Veda pomáha COVID-19.

„Ide o to, aby sa čo najskôr zaočkovalo čo najviac ľudí. Skoršie zaočkovanie najohrozenejších skupín zabráni zbytočným úmrtiam, odľahčí nemocnice a umožní skorší návrat do normálneho života,“ citoval O. Lunter z vyhlásenia analytikov a pridal z neho aj fakty:

„Ku koncu uplynulého týždňa bolo na Slovensku zaočkovaných aspoň prvou dávkou vakcíny len 32 percent ľudí na 80 rokov. Je to približne len polovica zo 60-percentnej úrovne, ktorá je priemerom v Európskej únii (EÚ). Za najlepšími krajinami zaostávame. V Írsku už zaočkovali 95 percent seniorov nad 80 rokov, vo Fínsku 85 percent a na Malte až 96 percent. Lepšie sme na tom v očkovaní seniorov nad 70 rokov. Aj tu sme však len blízko priemeru EÚ. Znamená to, že vakcíny nepodané starším seniorom nepodávame mladším seniorom. Viac, ako iné krajiny, však očkujeme mladších,“ zdôraznil O. Lunter.

V tejto súvislosti poukázal na číslo, ktoré nedávno zverejnilo veľkokapacitné očkovacie miesto v Bratislave. „V jeden deň tam bol vekový priemer zaočkovaných 36 rokov. Namiesto seniorov sa teda očkovali 20 – 30 roční.“

Podľa analytikov zo spomínanej iniciatívy je aktuálne v našej krajine zhruba 125-tisíc nezaočkovaných vyše osemdesiatročných ľudí.

„Každým dňom nečinnosti ministerstva zdravotníctva prichádzajú o život ľudia, ktorých vieme zachrániť a máme prostriedky na ich záchranu. Pomalé tempo očkovania seniorov od druhej polovice februára už spôsobilo, alebo ešte spôsobí, 40 úmrtí seniorov, ktorým dnes už nedokážeme zabrániť. V budúcnosti sa podľa štatistických odhadov infikuje ešte asi 890 seniorov, z čoho sme mohli zabrániť polovici. To spôsobí ďalších 62 nadmerných úmrtí. Týmto sa dá zabrániť urýchleným očkovaním najohrozenejšej vekovej skupiny nad 80 rokov,“ povedal vicežupan, vychádzajúc z analýzy iniciatívy.

Podľa jeho slov by naša krajina potrebovala zhruba 60 mobilných očkovacích jednotiek. Každá denne zaočkuje 100 seniorov vo veku 70+.

„Do konca júna tak môžeme mať zaočkovanosť v tejto vekovej kategórii na úrovni 70 percent. Bez pomoci ministerstva, ktoré jasne stanoví podmienky i financovanie, je však naša aktivita len kvapkou v mori. Musí existovať systém, do ktorého sa v prípade záujmu budú môcť prihlásiť všetci oprávnení záujemcovia,“ dodal O. Lunter.

Očkovací autobus je pripravený

Skutočnosť, že očkovací autobus je pripravený vyraziť aj do najmenších dedín, za ľuďmi, ktorí nemajú možnosť dopraviť sa do vakcinačného centra, potvrdil Stanislav Bielik, riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA Slovensko, ktorá vozidlo vlastní.

„Doposiaľ slúžil ako mobilné odberové miesta, teraz je pripravený, aby plnil funkciu mobilnej vakcinačnej jednotky,“ dodal Bielik s tým, že organizácia ADRA v našej krajine pomáha od vlaňajšieho marcového nástupu koronavírusovej pandémie.

„Nie sme zdravotníci. Pomáhame s technickým zabezpečením a logistikou. Zriaďovali smse prvé odberné miesta, prišli sme s myšlienkou kontajnerov, ktoré dnes fungujú po celom Slovensku, tiež sme pomáhali v nemocniciach riešiť infekčné zóny. Následne sme svoju pomoc smerovali do domovov sociálnych služieb,“ priblížil Bielik.

Dôležitá je spolupráca so samosprávami aj osveta

Aby bol projekt očkovacieho autobusu úspešný, je potrebná spolupráca trojuholníka župa – samosprávy – ministerstvo.

„Okrem toho, že mnohí seniori majú problém s online zaregistrovaním sa očkovanie, veľakrát sú imobilní, respektíve si nedokážu zabezpečiť dopravu do vakcinačného centra. Lekárska prax mi to potvrdzuje. Do ambulancie za mnou neraz prídu pacienti, ktorým pomáham s registráciou. Touto cestou apelujem na primátorov a starostov, aby nám pomohli identifikovať ľudí, za ktorými bude potrebné pricestovať, aby sa mohli zaočkovať. Uľahčí nám to prácu,“ povedala lučenecká lekárka Andrea Baníková.

Primátorka Lučenca Alexandra Pivková zdôraznila aj potrebu osvety.

„Veľakrát sú seniori ovplyvňovaní svojimi blízkymi. Tvrdia im, že v ich prípade už nie je očkovanie potrebné, keďže sa zdržiavajú viac-menej v domácom prostredí. Preto je úlohou aj samospráv informovať a zdôrazňovať potrebu očkovania proti ochoreniu Covid-19, aby bolo zaočkovaných čo najviac ľudí z najrizikovejšej skupiny,“ zakončila primátorka.