Policajti za týždeň uložili vyše 3300 pokút za viac ako 137-tisíc eur

Ochrancovia zákona skontrolovali od 29. 3. do 4. 4. vyše 93-tisíc ľudí. Zistili aj tri prípady porušenia zákazu otvorenia prevádzok.

7. apr 2021 o 20:09 (mb)

Sedemdesiatosem prípadom porušenia lekárom stanovenej karantény, tri prípady porušenia zákazu otvorenia prevádzok, 1084 prípadov porušenia nosenia rúšok, 3357 prípadov porušenia zákazu vychádzania.

Toto je časť z policajnej štatistiky 13. týždňa v tomto roku (29. 3. - 4. 4.).

V týždni, v ktorom boli aj veľkonočné sviatky, ochrancovia zákona zaevidovali dovedna 4522 priestupkov.

"Napomenutím bolo vybavených 719 prípadov, uložených 3338 pokút za 137 454 eur, postúpených 334 a v riešení je 131 prípadov," konkretizovali policajti s tým, že v spomínano období bolo do služby velených takmer 19 962 policajtov a vojakov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby.

"Okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách, chránili životy a zdravie. Počas jedného týždňa skontrolovali 93 672 osôb," uvádza sa v správe.

Podľa slov prezidenta Policajného zboru SR Petra Kovaříka sa polícia na veľkonočné sviatky dôsledne pripravila.

"Do ulíc sme vyslali viac policajtov a robili viac kontrol ako bežne býva cez šibačku. Neoceniteľnou pomocou nám boli vojaci. Nechceli sme podceniť najmä kontroly počas presunov. Veľká mobilita by bola veľkým rizikom a pozitívne sa vyvíjajúca situácia pandémie by sa opäť zhoršila. Musím konštatovať, že občania boli veľmi zodpovední a mobilita sa týkala najmä presunov zo zamestnania. Väčšina ľudí si uvedomila, aké riziká môže priniesť húfne navštevovanie rodín a naozaj zostali doma, aby si o to viac užili šibanie a oblievanie na budúci rok. Som vďačný všetkým policajtom a vojakom, ktorí strávili sviatky v práci a trpezlivo vysvetľovali, prečo ľudí kontrolovali a dbali o bezpečnosť a plynulosť na cestách. Ďakujem ľuďom za ústretovosť, povzbudivé slová, s ktorými sa policajti na cestách stretli a hlavne za ich zodpovedný prístup k celej situácii," vyjadril sa Kovařík.