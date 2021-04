Lučenec v závere základnej časti vyhral. V play-off narazí na Inter

Jackuliak: Pôjdeme za svojím cieľom, ktorým je semifinále.

10. apr 2021 o 21:03 Jozef Mikuš

LUČENEC. Lučeneckí basketbalisti ukončili základnú časť Slovenskej basketbalovej ligy sobotným (10. 4.) víťazstvom nad Handlovou.

BKM tak do play-off pôjde z piateho miesta a narazí na Inter Bratislava. V doterajších vzájomných zápasoch boli úspešnejší západniari, ktorí štyrikrát vyhrali a dvakrát Lučencu podľahli.

Novohradčania mohli v play-off hrať aj proti Svitu, no ten v záverečnom kole zdolal Levice a upevnil si tretiu priečku.

Pelikáni tak ukončili základnú časť s vyrovnanou bilanciou. V osemnástich zápasoch zvíťazili a z osemnástich vyšli ako porazení. Nazbierali 54 bodov.

Prvé meranie síl medzi Lučencom a Interom je naplánované na stredu 14. apríla. Výhodu domáceho prostredia bude mať tím trénera Meleščenka. Druhé stretnutie sa uskutoční v Lučenci 17. apríla. Prípadný tretí duel je naplánovaný na 21. apríla. Postupujúceho do semifinále určia dve víťazstvá.

V play-off sa o druhú miestenku pobijú Svit s Prievidzou. Spišská Nová Ves a Levice majú semifinále isté.

SBL - 42. KOLO

BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 94:87 (27:19, 24:19, 24:29, 19:20)

Hráčske štatistiky (priemer) • Štefan Suja: 0:23 min.; 0 doskokov; 0 asistencií; 0 bodov • Róbert Rožánek: 32 min.; 3,6 doskoku 3,9 asistencie; 15,2 bodu • Matej Siládi: 7:18 min.; 0,8 doskoku, 0,4 asistencie; 2 body • Marko Grenda: 1:35 min.; 0,2 doskoku; 0 asistencií; 0,6 bodu • Ján Zorvan: 16:39 min.; 3,2 doskoku; 0,7 asistencie; 4,8 bodu • Konstantin Anikienko: 24:23 min.; 5,1 doskoku; 1 asistencia; 8,9 bodu • Roydell Brown: 27:12 min.; 6,6 doskoku; 1,4 asistencie; 12,4 bodu • Simeon Jackuliak: 16:53 min.; 1,3 doskoku; 1,4 asistencie; 5,6 bodu • Richard Rožánek: 5:50 min.; 0,6 doskoku; 0,1 asistencie; 0.9 bodu • Dominique Hawkins: 33:53 min.; 3,4 doskoku; 4 asistencie; 14,2 bodu • James Murray-Boyles: 31:31 min.; 6 doskokov; 1,5 asistencie; 13,7 bodu • Mike Holloway jr.: 18:21 min.; 4,4 doskoku; 0,8 asistencie; 9,6 bodu • Patrick Šimon: 12:03 min.; 2,1 doskoku; 0,5 asistencie; 4,8 bodu

Lučenec: Rób. Rožánek 23, Anikienko 18, Murray-Boyles 14, Brown 12, Hawkins 4 (Jackuliak 14, Šimon 9, Rich. Rožánek 0)

Handlová: Rakočevič 39, Vicentič 13, Bolek 11, Jankovič 8, Hlivák 5 (Hawthorne 6, Dolník 4, Krčmárik 1, Novák 0)

TH: 16/13 - 10/8, Fauly: 14 - 16, Trojky: 9 - 11, Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Cibulka

Zuzana Žirková, asistentka trénera Lučenca: „Dnešný zápas bol pre nás veľmi dôležitý aj pre bilanciu 18-18. Víťazstvo sme potrebovali, aby sme sa naladili na prvý zápas play-off. Ukázalo sa, že súperi sú vyrovnaní, môže zvíťaziť každý s každým. Skončili sme na 5. mieste a ideme na Inter. Musíme zmeniť našu nepriaznivú bilanciu na jeho palubovke. Budú to zápasy, v ktorých chceme zvíťaziť. Ja verím, že zaberieme a konečne prelomíme zlé závery posledných zápasov.“

Simeon Jackuliak, hráč Lučenca: „Ak mám povedať pravdu, tak naším spoločným cieľom bolo ísť do play-off z domáceho prostredia. Bolo viac dôvodov, prečo sme skončili po základnej časti na 5. mieste. Vieme, kde sme pochybili, možno musíme zlepšiť komunikáciu v obrane. Play-off je iná súťaž. Verím, že budeme všetci v poriadku. Pôjdeme za svojím cieľom, ktorým je semifinále a potom to už bude možno o jednom zápase. Chceme hneď v prvom zápase zvíťaziť.“

Danilo Rakočevič, tréner Handlovej: „Bol to zaujímavý bojovný zápas. My sme skúšali dať príležitosť hráčom, ktorí menej hrávali. Bulatovič, Jašš, Zečevič nehrali, ale to nie je výhovorka. Myslím si, že sme odohrali slušný, bojovný zápas. Som spokojný, so sezónou sa lúčime pozitívne naladení, keďže sme posledný zápas odohrali veľmi dobre. Lučencu prajem do play-off všetko dobré.“

Nikola Rakočevič, hráč Handlovej: „Napriek tomu, že sa už pre nás sezóna skončila, prišli sme na posledný zápas do Lučenca vyhrať. Urobili sme všetko, čo sme mohli, žiaľ na víťazstvo to dnes nestačilo. Nehral Bulatovič a ďalší, takže si zahrali viacerí spoluhráči. Lučenec je doma silným tímom, pred záverom sme zápas zdramatizovali, no nestačilo to. To je dobre, že som dal 39 bodov, ale nie to pre mňa podstatné. Chcem vyhrať každý zápas a dnes sme prehrali.“

Ostatné výsledky: Inter Bratislava - BC Prievidza 88:35 (31:10, 16:8, 19:13, 22:4), Patrioti Levice - Iskra Svit 82:88 (23:28, 20:20, 13:21, 26:19).