Napĺňa ju tvorba keramiky, ale zaujala ju i terapia pevným objatím

Navonok rozdielne veci dokáže skĺbiť Eva Urbanová z Lučenca.

11. apr 2021 o 7:57 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Medzi regionálnymi produktmi Novohradu sa nájdu aj obdobné výrobky, ale ako ani tie nie sú nikdy rovnaké, tak sú rozdielne aj príbehy ich tvorcov. Medzi tými, čo moderným spôsobom nadväzujú na niekdajšiu bohatú hrnčiarsku tradíciu nášho regiónu, nájdete meno dnes už Lučenčaky Evy Urbanovej.

V aktuálnej dobe sa jej darí výrobky predávať hlavne cez internetový projekt Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) – Regionálne pulty. Ale ako sama priznáva, predaj keramiky ju neživí a realizuje ho hlavne preto, aby sa jej vrátili náklady vložené do jej výroby. V neposlednom rade ju však teší, keď jej výrobky spravia niekomu radosť a zútulnia jeho príbytok. Vyrába totiž nielen úžitkovú, ale aj dekoračnú keramiku. Zaujímavosťou je, že modeluje výrobky z ruky, bez použitia hrnčiarskeho kruhu. Keďže je viac-menej samoukom, necháva úplnú voľnosť tomu, ako hlinu vníma a cíti.

Cesta k hline cez slané cesto

„Za slobodna som bola Hlinková, ale nemyslím si, že to určilo moje súčasné smerovanie. Rôzne tvorivé aktivity som vždy mala rada. Vždy som rada kreslila alebo čokoľvek vyrábala. Kedysi som veľa štrikovala, vyšívala, vyrábala som rôzne dekorácie z prírodných materiálov. Asi pred šestnástimi rokmi som začala vyrábať veci zo slaného cesta. Najradšej som modelovala postavičky dievčatiek v šatách s volánikmi a zástere z jednej mojej obľúbenej knižky,“ prezradila o prvotnej inšpirácii Urbanová.

Porovnanie kresieb v knihe, ktorá slúžila ako inšpirácia, a prvých hotových výrobkov ukazujú, že minimálne šikovnosť mala hneď od začiatku. Výrobky zo slaného cesta majú veľa spoločného s hlinenými. Rozdiel medzi nimi je v trvanlivosti a rozdielnej teplote výpalu.

„Roky som používala tú istú múku, no po čase mi začali výrobky praskať. Čo ma dosť mrzelo, keďže som do toho dávala svoje srdce. Nepomohlo ani hľadanie vhodnejšej múky. Prestávala ma aj kvôli tomuto táto technika naplňovať a rozhodla som sa vyskúšať to, po čom som už niekoľko rokov pokukovala, a to výrobu keramiky.“

Tiež ju mrzelo, že veci zo slaného cesta ani po zafarbení a lakovaní nemali takú odolnosť ako keramika. Po celý čas svoje výrobky rozdávala, aby robili radosť ďalším ľuďom. Zo slaného cesta výrobky už nevyrába, ale každého, kto má záujem spoznať tvorbu z hliny, prevedie najprv technikou slaného cesta, a to najmä preto, lebo každý, koho láka keramika, si môže práve vďaka slanému cestu vyskúšať svoje zručnosti. Naučiť sa modelovať a zistiť, či jeho nadšenie je len chvíľkové, alebo trvalejšie, pretože investície potrebné na vybavenie keramickej dielne sú pomerne vysoké. Preto veľmi rada učí záujemcov na svojich kurzoch.

Rýchly prechod

Štyri roky mala schovanú vizitku na jednu keramikárku, od ktorej mala zakúpený hrnček, kým v nej dozrelo rozhodnutie absolvovať kurz keramiky. Iba po trojdňovom rýchlokurze v Ľubietovej sa Eva Urbanová rýchlo rozhodla. Začiatky, ako to býva, ani tu neboli ľahké.

„Hneď po kurze som šla do Očovej kúpiť pec. Tam som si uvedomila, že ešte toho veľmi veľa neviem, a tak som sa vrátila domov bez pece. Investícia temer tritisíc eur sa mi zdala privysoká vzhľadom na moje vedomosti.“ Napriek tomu to nevzdala. Práve naopak. Začala tvoriť a svoje vysušené výrobky, mimoriadne opatrne zabalené do novín a bublinkovej fólie, vozila vypáliť do Kalinova k Pavlovi Hlodákovi.

U neho sa aj doučila ďalšie potrebné veci. Začala študovať všetky knihy o výrobe keramiky, ktoré boli dostupné na trhu, aj tie, ktoré napísal Hlodák. A veru, občas jej bolo aj do plaču zo všetkých tých vzorcov. Zachránilo ju asi to, že je vyštudovaná hutnícka inžinierka. Hoci túto prácu nikdy nevykonávala, vedomosti získané v škole jej veľmi pomohli pri pochopení celého výrobného procesu. Musela sa totiž naučiť rozdelenie hlín, glazúr a dostať sa do tajov rôznych povrchových úprav vypálenej keramiky, teda črepu.

„Stále to vnímam ako obrovskú výzvu a aj po dvoch rokoch, ako sa tomu venujem, si myslím, že som stále len na začiatku a čakajú ma ešte mnohé objavy. Každá práca, ktorú sa človek rozhodne robiť poctivo, ho neustále inšpiruje k novým a novým neobjaveným cestičkám, ktorými by sa ešte mohol vydať. Možností, ako hlinu upravovať, je obrovské množstvo,“ prezradila keramikárka, milujúca túto prácu aj preto, že každý jeden výrobok je originál a je v ňom aj kúsok odtlačku jej duše.

Okrem estetického cítenia sa snaží najmä o dodržanie technologického postupu, aby boli výrobky nielen pekné, ale slúžili možno aj niekoľko generácií. Svoj druhý domov našla v Dome služieb na Masarykovej ulici v Lučenci, kde má dielňu aj predajničku výrobkov.

Ako obrovskú pomoc vníma podporu zo strany BBSK, ktorí vytvorili pre remeselníkov internetový obchod pod názvom Regionálne pulty. „Dúfam, že tento projekt bude pokračovať aj po skončení pandémie. Hoci priamy kontakt so zákazníkmi je pre každého výrobcu nenahraditeľný, lebo dáva okamžitú spätnú väzbu.“ Napriek tomu, že jej keramikárstvo učarovalo a pohltilo ju, vníma ho skôr ako relax. Viac ju láka poznanie psychológie.

Málo známa terapia

„Ak by neprišla koronakríza, tento rok by som ukončila aj štúdium terapie pevným objatím. Zaujíma ma nielen to, ako sa vyvíja charakter dieťaťa, ale najmä epigenetika, to znamená dedičné záťaže. Neošetrené a nerozpustené bolesti sa totižto prenášajú z generácie na generáciu,“ povedala o svojom druhom zameraní.

Dodala, že celou históriou ľudstva sa tiahne mimoriadne veľa násilia, čo v duši človeka spôsobuje traumu, ktorá je ako rakovina duše. Pokiaľ nie je odhalená a vyliečená, traumatizovaný človek si nevedome neustále priťahuje do života bolesť. Nedokáže prežívať radosť. Navyše bolesť ďalej šíri aj vôkol seba. Prebieha to na hlboko nevedomej úrovni. Rozpoznaním príčin bolestí, je možné ich rozpustiť.

„A ak nemáme vyliečené a spracované duševné bolesti, nedokážeme sa skutočne radovať zo života. Myslím si, že oproti iným poznatkom, ktoré sa deti v školách musia učiť, sa, žiaľ, venuje len malý priestor sebapoznaniu. Každý človek má v sebe ako dobré, tak aj zlé vlastnosti. A je to normálne. Na obidvoch sa dá pracovať,“ podotkla a pripomenula, že naša spoločnosť je mimoriadne orientovaná na výkon, čo takisto deformuje dušu dieťaťa.

Mnohí rodičia nevedia správne pracovať s pochvalou a trestom a v snahe vychovať dieťa čo najlepšie sa ich snažia „prerábať“, čím deťom dávajú najavo, že „nie sú v poriadku“. Deti sú potom buď utiahnuté a bojazlivé, alebo, naopak, agresívne.

„Okrem poznania toho, čo nám spôsobuje bolesť, teda rozpoznania nevyriešených traumatických zážitkov a epigenetiky, sa terapia pevným objatím zaoberá akoby liečbou človeka v duševnej kríze. Keď je človek v duševnej kríze, nemal by zostať sám. Ale o tomto by sa dalo rozprávať ešte veľa,“ zakončila Urbanová.