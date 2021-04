Z pondelka na utorok nás čaká výrazné ochladenie, niekoľko dní k nám bude prúdiť arktický vzduch

V priebehu pracovného týždňa nás pravdepodobne čakajú aj výdatné zrážky, pravdepodobne aj snehové.

BRATISLAVA. V noci z pondelka (12. 4.) na utorok (13. 4.) postúpi na Slovensko studený front, ktorý ukončí prechodné teplejšie obdobie. Front bude znova teplotne výrazný - pri silnom vetre sa zo dňa na deň ochladí o zhruba 15 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na

V Banskobystrickom a Košickom kraji to bude ochladenie o zhruba desať stupňov Celzia. V pondelok sa podľa meteorológov budú teploty pohybovať väčšinou od 15 do 22 stupňov Celzia, v utorok od nula do 14 stupňov Celzia.

"Za frontom k nám teda začne prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch, pričom bude aj veterno a veľmi chladno, ojedinele až rekordne," tvrdia meteorológovia.

Studený front bude odlišný od toho z utorka tohto týždňa (6. 4.).

"Pôjde o takzvaný studený anafront, pre ktorý je typický pomalý postup, tvorba vĺn a výrazné zrážky. Front sa bude v našej oblasti vlniť niekoľko dní a počas toho sa na ňom prehĺbia viaceré tlakové níže. Na naše územie tak prinesie vysoké úhrny zrážok, ich konkrétna distribúcia je však ešte otázna, keďže v prechode jednotlivých zrážkových vĺn je stále určitá neistota," uviedol SHMÚ.

Napriek tomu sa už teraz dá podľa meteorológov odhadnúť, že do piatku (16. 4.) s vysokou pravdepodobnosťou spadne na väčšine územia 20 až 50, ojedinele okolo 70 milimetrov zrážok.

"Postupne klesne aj hranica sneženia, no na severe bude väčšina zrážok vo forme snehu takmer od začiatku zrážkovej činnosti, teda tam miestami nasneží desať až 30 centimetrov snehu, ojedinele aj viac, najmä na severných návetriach a ešte viac vo vyšších polohách," priblížili meteorológovia. Snehová pokrývka sa môže vytvoriť aj v nižších polohách inde ako na severe, no väčšinou bude len prechodná

a snehu bude menej.