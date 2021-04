Cestu pri Muráni po zime opäť úplne uzatvoria

Po zimnej prestávke sú práce na ceste, ktorú vlani zdevastoval prírodný živel, opäť v plnom prúde. Vodiči by ju mali začať využívať bez obmedzení ešte tento rok.

14. apr 2021 o 8:50 Marcela Ballová

MURÁŇ. Na ceste II/531 medzi Muráňom a Muránskou Hutou sa po zime opäť začali rekonštrukčné práce.

Vlani v júni ju totiž značne poškodila intenzívna búrka, keď prívalová voda strhla obrovské kusy asfaltu aj zvodidlá.

Počas zimy bola dôležitá komunikácia sprejazdnená v jednom pruhu. Ešte tento rok vodiči po nej mohli jazdiť bez obmedzení.

„Spoločnosť Skanska SK, ktorú Banskobystrický samosprávny kraj zazmluvnil vlani na sanáciu zosuvu cesty II/531 medzi Muráňom a Muránskou Hutou, začala po zime s druhou etapou rekonštrukčných prác. Tie sa rozbehli ešte 22. marca, v súčasnosti prebieha najmä čistenie priepustov a prečisťovanie korýt vodných tokov,“ informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) s tým, že k nevyhnutným pracovným uzáverám dôjde 3. mája a predbežne potrvajú do 18. júla.

„Chcem poprosiť ľudí o trpezlivosť. Tak ako sme viackrát opakovali už v minulosti, pre úplnú rekonštrukciu poškodeného úseku, a najmä pre to, aby sa situácia z minulého roka už nikdy nezopakovala, budeme musieť cestu znovu úplne uzavrieť. Platiť budú rovnaké obchádzkové trasy ako v minulosti, teda vozidlá s povolením budú môcť využívať cestu cez Národný park Muránska planina, všetci ostatní vodiči vyznačené obchádzkové trasy,“ vyjadril sa predseda BBSK Ján Lunter, ktorý sa bol v utorok 13. 4. pozrieť, ako práce na spomínanom cestnom úseku pokračujú.

Podľa jeho slov by rekonštrukcia mala byť ukončená do konca októbra. Jej súčasťou sú aj opatrenia, vďaka ktorým by následky prírodného živlu, akým sme boli svedkami vlani, nemali byť také katastrofické.

„Celkovou rekonštrukciou prejde 15 priepustov, opravíme tiež 5,5 kilometra priekop po celej dĺžke cesty. Rekonštrukciou prejde tiež najväčší priepust v zákrute, kde vlani došlo k nehode. Zrealizujeme aj vodozádržné opatrenia na troch potokoch,“ priblížil Peter Ošvát, vedúci výrobného strediska Skanska SK. Podotkol, že počas zimy sa zhotoviteľ na druhú etapu rekonštrukcie kompletne pripravil aj projekčne.

„Celková hodnota zákazky, ktorá zahŕňa práce na samotnej ceste II/531 i na obchádzkovej trase je približne 7,5 milióna eur, z toho päť miliónov sa zaviazal sanovať štát. Zvyšné prostriedky pôjdu z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja,“ dodala na záver hovorkyňa BBSK.