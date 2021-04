Dobrovoľníci vlani podporili obnovu piatich pamiatok na Gemeri

Ak to epidemická situácia dovolí chcelo by združenie Gotická cesta opäť sprístupniť kostoly v rámci akcie Gotická cesta otvorená.

14. apr 2021 o 9:18 TASR

HENCKOVCE. Obnovu piatich pamiatok v regióne Gemer podporilo vlani občianske združenie (OZ) Gotická cesta vďaka príspevkom, ktoré mu venovali dobrovoľníci vo forme dvoch percent z daní. TASR o tom informoval člen združenia Peter Koska, podľa ktorého získali z tohto zdroja celkovo 6137 eur.

Vzhľadom na špecifickú situáciu v roku 2020, v ktorom nám daňové úrady tieto prostriedky poukazovali postupne počas celého roka až do decembra, sme ich časť vlani nevyužili a preniesli do tohto kalendárneho roka, uviedol Koska.

Napriek tomu sa združeniu podľa jeho slov podarilo v rámci spoločného programu so Stredoeurópskou nadáciou Vlastník v núdzi - pamiatka v ohrození podporiť obnovu kostolov v Jelšave, Kameňanoch a Ochtinej, ako aj v dvoch chrámoch v Henckovciach. Okrem toho sme z týchto peňazí zaplatili časť výdavkov na konferenciu, ktorú sme ako združenie organizovali v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR, dodal Koska.

Ako ďalej povedal, v aktuálnom roku plánujú okrem iného užšiu spoluprácu s cirkvami a samosprávnymi krajmi pri sprístupnení kultúrneho dedičstva regiónu. Z podujatí, ak to bude epidemická situácia dovoľovať, by sme opäť chceli otvoriť kostoly v rámci akcie Gotická cesta otvorená. Máme za lubom aj jednu väčšiu obnovu, ale to je zatiaľ iba v štádiu príprav, zakončil Koska.