Lučenec v prvom zápase play-off nezvíťazil

Druhé meranie síl sa uskutoční v sobotu.

15. apr 2021 o 8:07 Jozef Mikuš

LUČENEC. BKM vkročil do play-off stredajším zápasom prvého kola proti Interu Bratislava. Výhodu domáceho prostredia mali zverenci trénera Meleščenka, ktorí ju aj využili.

Lučenec mohol stiahnuť víťazstvo na svoju stranu, no hostia zápas nezvládli a prehrali.

Druhý zápas prvého kola sa uskutoční v lučeneckej Arene v sobotu 17. apríla od 17.00 hod. Prípadný tretí duel je naplánovaný na 21. apríla. Postupujúceho do semifinále určia dve víťazstvá.

SBL - 1. KOLO PLAY-OFF

Inter Bratislava - BKM Lučenec 85:75 (25:22, 25:24, 17:13, 18:16) - stav série 1:0

Inter: Beručka 27, Lopez 24, Körner 9, Fusek 7, M. Malovec 0 (T. Malovec a Shelton po 7, Musil 2)

Lučenec: Hawkins 23, Brown 18, Anikienko 15, Rób. Rožánek 10, Murray-Boyles 4 (Jackuliak 3, Šimon 2, Zorvan 0)

TH: 21/12 - 14/8, Fauly: 18 - 20, Trojky: 9 - 7, Rozhodovali: Ženiš, Fuska, Bara

Oleg Meleščenko, tréner Interu: „Celý mančaft je prvýkrát v play off. Dobre, Rišo a Fuso boli, ale v iných rolách. Obával som sa len jednej veci – ako k tomu pristúpia. Pretože play off je úplne iná súťaž. Vidím, že nás nezlomili a je to celkom dobrý výsledok, ktorý nás povzbudí do ďalšieho zápasu.“

Arnas Beručka, hráč Interu: „Spokojní, samozrejme. Ešte pred dvoma týždňami sme boli najhorším tímom ligy. Prehrávali sme s hocikým. Zmenili sme však naše zmýšľanie, snažíme sa hrať ako tím a bojovať ako tím. Všetci spolu. Získavali sme odrazené lopty, ktoré boli päťdesiat na päťdesiat, aj vďaka tomu sme vyhrali. Myslím, že teraz sme na správnej ceste.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Individuality ako sú Lopez s Beručkom, na konci ukázali kvalitu. Pohodu, ktorú mali počas celej sezóny si preniesli aj do tohto zápasu. V mladom veku dokazujú obrovskú kvalitu na našu ligu. Opäť sa stalo, čo v pohári, že sme boli vpredu o štyri body a prestali sme hrať. Zlomili sme sa a zápas sme nezvládli.“

Ďalší výsledok: Iskra Svit - BC Prievidza 110:107 pp (22:21, 32:21, 19:17, 21:35 - 16:13).