Banskobystrický kraj otvoril už aj svoje posledné očkovacie centrum, je vo Veľkom Krtíši

Očkovať sa v ňom bude zatiaľ raz týždenne.

15. apr 2021 o 16:13

VEĽKÝ KRTÍŠ. Od dnes (15. apríla) funguje v priestoroch športovej haly vo Veľkom Krtíši Očkovacie centrum Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Ide už o ôsme a posledné plánované centrum. Kraj tu pri očkovaní spolupracuje s NsP Veľký Krtíš, ktorá má na starosti medicínsku stránku očkovania. Vedenie kraja sa teraz zameria na vytváranie mobilných očkovacích jednotiek.

„V tomto očkovacom centre sme pripravení zaočkovať týždenne 500 ľudí, no v prípade navýšenia počtu vakcín vieme túto kapacitu ešte výrazne zvýšiť. Je nesmierne dôležité, aby sme dokázali využiť na boj proti koronavírusu vedu a vedecké poznatky, medzi ktoré očkovanie jednoznačne patrí,“ uviedol predseda BBSK Ján Lunter a podotkol, že celková týždenná očkovacia kapacita kraja je aktuálne viac ako 55-tisíc ľudí.

Župan zároveň vyzval ľudí, aby sa očkovania nebáli a na prihlasovanie využívali okrem systému čakárne tiež portál nahradnici.sk, ktorý pre všetkých záujemcov o vakcínu zriadil BBSK. Registrovať sa tu môžu už dnes všetci tí, ktorí majú viac ako 18 rokov a sú z Banskobystrického kraja. Systém je nastavený transparentne a plne v súlade s platnou vyhláškou, teda nehrozí, že by tu mladší predbehli starších či ľudí so závažnými diagnózami.

Očkovanie v priestoroch športovej haly bude zatiaľ prebiehať raz do týždňa vo štvrtkových termínoch. Pri príprave, i ďalších očkovacích centier, kraj zabezpečil potrebné materiálno-technické vybavenie, nábytok, priečky, ochranné prostriedky a dezinfekcie, tiež softvérové vybavenie a ďalšie služby, ktoré sú s prevádzkou očkovacích centier spojené, ako zvoz odpadov či upratovacie služby.

„Sme veľmi radi, že sa očkovacie centrum podarilo zriadiť aj vo Veľkom Krtíši a že aj my môžeme pri očkovaní verejnosti pomôcť. Bez očkovania by návrat do normálneho života nebol možný,“ povedal Pavel Bartošík, riaditeľ nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš, ktorá sem dnes vyslala štyroch lekárov a tri zdravotné sestry. Administratívnch pracovníkov i ďalší personál zabezpečil Banskobystrický samosprávny kraj.

Dalibor Surkoš, primátor Veľkého Krtíša povedal pri príležitosti dnešného otvorenia centra: „Som rád že sa podarilo spustiť aj toto očkovacie centrum a že sa nachádza práve v priestoroch mestskej športovej haly. Tento priestor je na takúto aktivitu ideálny, preto som sa ho rozhodol kraju aj ponúknuť."

Primátor dúfa, že kapacity očkovacieho centra sa podarí postupne s dostatkom vakcín zvýšiť, aby mohli byť zaočkovaní všetci, ktorí budú mať o to záujem.

Vrajské vakcinačné centrá sa nachádzajú okrem Veľkého Krtíša v Žiari nad Hronom, Revúcej, Rimavskej Sobote, Brezne, Banskej Bystrici, Lučenci a Zvolene. Ich prevádzka je podľa vedenia kraja závislá od dodávky vakcín, ktorú koordinuje ministerstvo zdravotníctva, a od otvorenia registrácie na stránke ministerstva. Všetky informácie o očkovacích centrách zriadených krajom sú dostupné na webe www.bbsk.sk/ockovaciecentra.