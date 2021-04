Očkovací autobus banskobystrickej župy vyrazí do prvých okresov ešte tento mesiac

Úspech mobilného očkovania je závislý nielen na dodávke vakcín, ale aj na spolupráci s mestami, obcami či farnosťami, tvrdí podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

15. apr 2021 o 13:59 (TS)

Očkovací autobus BBSK vyrazí v poslednom aprílovom týždni, pilotne do okresov Banská Štiavnica a Revúca Projekt mobilných očkovacích jednotiek – očkovacích autobusov, s ktorým Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prišiel ako prvý na Slovensku ešte minulý týždeň, dostal zelenú.

Na včerajšom rokovaní, ktoré absolvovali zástupcovia župy s ministerstvom zdravotníctva, zaznel prísľub, že ministerstvo oficiálne poverí samosprávne kraje zriadením mobilných očkovacích jednotiek.

Ministerstvo zdravotníctva na včerajšom rokovaní potvrdilo zástupcom Banskobystrického samosprávneho kraja, že župy poverí zriaďovaním mobilných očkovacích jednotiek.

Prvý očkovací autobus tak bude môcť vyraziť ešte tento mesiac, pilotne do obcí v okresoch Banská Štiavnica a Revúca.

„Tak, ako sme prišli ako prví začiatkom roka s myšlienkou veľkokapacitných očkovacích centier, ktorých zriadením nás ministerstvo aj poverilo a dnes úspešne fungujú, tak budú samosprávne kraje lídrom aj v mobilnom očkovaní. Som rád, že to, čo sme minulý týždeň predstavili ako ideu, sa dnes stáva realitou,“ povedal na dnešnom mimoriadnom tlačovom brífingu podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Prvý očkovací autobus tak vyrazí už v poslednom aprílovom týždni, pre jeho pilotnú prevádzku vytypoval samosprávny kraj okresy Banská Štiavnica a Revúca.

„Budeme skúšať dva prístupy – v okrese Banská Štiavnica pôjdeme do každej jednej obce, nakoľko tento okres nemá zriadené veľkokapacitné očkovacie centrum. V okrese Revúca vytypujeme takzvané strediskové obce, do ktorých náš očkovací autobus príde. Efektívnejší z pohľadu vynaloženého času a vyššej úspešnosti zvolíme následne pre celý kraj,“ doplnil Ondrej Lunter s tým, že cieľom BBSK je zaočkovať do leta všetkých ľudí vo veku nad 60 rokov minimálne na úroveň 70 percent.

Úspech mobilného očkovania je pritom závislý nielen na dodávke vakcín, ale aj na spolupráci s mestami, obcami či farnosťami.

„V týchto dňoch začíname aktívne oslovovať starostov a primátorov, ale aj miestnych farárov a zástupcov cirkví, aby nám pomohli dostať informáciu o možnosti mobilného očkovania priamo v obci medzi ľudí. Rovnako budeme starostov prosiť, aby nám poskytli priestory kultúrnych domov, pohostinstiev či telocviční, ktoré sú dostatočne veľké a zastrešené, aby sme tu mohli rozbaliť naše očkovacie centrum,“ povedal vicežupan.

K ľuďom sa má podľa jeho slov dostať informácia o očkovaní aj prostredníctvom letákov v schránkach či hlásení miestnych rozhlasov. K tým, ktorí sú úplne imobilní a nie sú schopní dostať sa ani k očkovaciemu autobusu, bude kraj pripravený vyslať dodatočný očkovací tím priamo domov.

„Ministerstvo prisľúbilo, že nám zabezpečí dostatok vakcín vhodných pre ľudí vo veku nad 60 rokov tak, aby sme túto aktivitu mohli realizovať. Zároveň by som chcel ministerstvo opäť aj verejne vyzvať, aby nám poskytlo presné informácie o počtoch zaočkovaných v jednotlivých vekových skupinách po jednotlivých obciach. Tieto dáta sú nesmierne dôležité a vďaka nim nebudeme musieť strieľať naslepo, ale zameriame sa na miesta, kde je situácia najhoršia,“ uzavrel Ondrej Lunter.