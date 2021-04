Kápia a Leviathan možno prehovoria aj po švédsky

Hrdinovia knihy Vtedy v Lošonci by mohli hovoriť ďalším jazykom.

18. apr 2021 o 13:53 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Debutový román rodáka z Lučenca Petra Balka Vtedy v Lošonci vyšiel pred šiestimi rokmi. Hravým jazykom predstavil čitateľom Lučenec, aký v skutočnosti nikdy nebol, ale vďaka spisovateľovej fantázii aspoň v knižke narástol do magických rozmerov. Jej hrdinami boli dospievajúci chlapci s prezývkami Kápia a Leviathan.

Aj vďaka tomu, že sa z knihy sa stal bestseller, sa vydala v rôznych prekladoch do okolitého sveta.

Do Maďarska a ešte ďalej

„Kniha vyšla doteraz v Čechách, v Nemecku, Rakúsku a v Poľsku. V Poľsku mala okrem dobrých kritík aj veľmi dobré predajné čísla. V Čechách akoby nebol záujem o slovenskú literatúru, tam sa predávala menej. Na svete je aj maďarský preklad. Kniha by mala vyjsť ešte v tomto roku, akurát mi písali zo Slovenského inštitútu v Budapešti, že z nej budú v Maďarsku čítať aj počas tohtoročnej Noci literatúry,“ uviedol Balko a spomenul, že sa kniha prekladá nielen do bulharčiny, ale jej časť aj do švédčiny.

Ak zaujme tamojšieho vydavateľa, majú šancu Kápia s Leviathanom uzrieť svetlo sveta aj na severe Európy. A možno sa o pár rokov dočkajú Lučenčania turistov zo Švédska, ktorí si prídu pozrieť to neuveriteľné mesto na vlastné oči. Znie to absurdne ako úryvok zo spomínanej knihy. No ako miestne legendy hovoria, našlo sa v čase vypuknutia ošiaľu okolo Balkovho debutu pár turistov hľadajúcich neexistujúce reálie.

V druhej knihe Østrov taktiež popustil autor opraty fantázie.

„Písanie vnímam dodnes ako formu snívania. Avšak to, že doteraz nikto nevidel podzemný svet pod Redutou, bludičky unášajúce spisovateľov, cintorín písacích strojov či Oremov skalný previs v Cerovej vrchovine, ešte neznamená, že nič z toho neexistuje,“ prezradil po napísaní svojej druhej knihy. Tá aktuálne dostáva vďaka prekladateľovi Miłoszovi Waligórskiemu svoju poľskú podobu. Český preklad je už spravený a čaká sa na vydanie. Zatiaľ sa iný preklad nechystá.

Úspešný scenárista

Peter Balko je aj úspešným scenáristom, podľa jeho scenára vznikol jeden z najúspešnejších slovenských filmov Čiara.

Scenáristicky sa spolupodielal aj na snímke Kandidát, ktorá odštartovala opätovný záujem o slovenskú filmovú tvorbu. Aktuálne pracuje s režisérom Petrom Czikraiom a producentom Michalom Kollárom na folk horore Matka noci, situovanom do izolovanej pohraničnej dediny a opisujúcom fenomén čarodejníctva.

„Ďalší film, na ktorom spolupracujem s producentkou Wandou Adamík Hrycovou a režisérom Jonášom Karáskom, by mal byť politický triler Volá sa Spis a je inšpirovaný kauzou Gorila. Žiaľ, tento projekt sa aj kvôli korone pozastavil. Aktuálne riešime, akú podobu mu dáme,“ povedal scenárista filmu. Prezradil, že s prvou žiadosťou o finančnú podporu neuspeli, a tak aktuálne riešia, akú podobu filmu dajú.

„Ak by sme ho „prekopávali“, aby sme mohli znovu žiadať o podporu, tak to bude ešte na dlho. Mne osobne sa už tento žáner nechce robiť. Samozrejme, že tento projekt ešte dokončím, lebo som mu venoval už veľa času.“ Tešiť ho však môže fakt, že minimálne štvrtá verzia scenára spomínaného hororu je už v rukách filmárov. Taktiež prebehli herecké kastingy a momentálne sa vyberajú filmové lokácie.

Obrazy konca sveta

Aby toho nebolo málo, začal s úspešným režisérom Petrom Bebjakom (okrem iného filmy Čiara, Trhlina, Správa či miniséria Herec) pracovať na téme, ktorá bude aj vďaka aktuálnej pandémii nie až tak originálna. Ide o podobenstvo o konci sveta. Pracovný názov je 14 obrazov o konci sveta.

„Viem, že teraz sa s podobnými filmami pretrhne vrece, ale chceme to poňať trochu inak. Základný námet pochádza od režiséra, ktorý s ním prišiel ešte pred koronou. V hlave mám a j ďalší námet na takú zvláštnu rozprávku. Je vhodná skôr pre väčšie až dospelé deti,“ prezradil Balko s tým, že má isť o príbeh zo súčasnosti, kde svoju úlohu zohrá magické zrkadlo. Námet zaujal aj verejnoprávnu televíziu.

„Poslal som na posúdenie jednému režisérovi, uvidíme, či ho zaujme natoľko, že ho budem môcť rozpracovať do podoby scenára, ale kedže by to bola aj tak záležitosť budúceho roka, tak sa v lete pravdepodobne pustím do svojej tretej knižky,“ pripustil, že sa úspešný Østrov dočká možno čoskoro svojho nasledovníka. Leto sa chystá s manželkou a dcérou stráviť na chalupe, tak by inšpiratívne prostredie, kde sa rodila aj predchádzajúca kniha, mohol opäť využiť.

„Tentokrát by však nemalo ísť o román, ale o zbierku poviedok o strachu v rôznych podobách,“ zakončil.

Sám Balko je vášnivým čitateľom hororových vecí, takže je to logické nasmerovanie do týchto temných vôd.