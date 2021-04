Chlapčeka z Lučenca môžu zachrániť len lekári v Bostone, rodine podala pomocnú ruku aj vláda

Malý Sebi, trpiaci vážnym ochorením, poletí za veľkú mláku vládnym špeciálom.

16. apr 2021 o 18:35 Marcela Ballová

LUČENEC. Príbeh malého Sebastiánka z Lučenca, trpiaceho vzácnym ochorením, ktoré má ako jediný na svete, dojal a zomkol mnohých Slovákov.

Rodičom, zúfalo hľadajúcich akúkoľvek možnosť pomôcť svojmu synčekovi, ktorého život visí doslova na vlásku, sa rozhodli pomôcť.

Usmievavému Sebimu, ktorý denne bojuje so zástavami dýchania, mäknutím priedušnice, ku ktorým sa pridružili aj komplikácie zo srdcom, dokážu pomôcť len lekári v Bostone.

Starostlivých rodičov, ktorí už mnohokrát prinavrátili svojho synčeka s neznámou diagnózou do života, však suma potrebná na operáciu za veľkou mlákou, šokovala.

Článok pokračuje pod video reklamou

Operácia je veľmi drahá

Dať dokopy milión dolárov sa im spočiatku zdalo nemožné. Dobrí ľudia ich však aj v neľahkých časoch milo prekvapili, ba až dojali k slzám.

Prvá zálohová faktúra, vo výške zhruba 322-tisíc eur je už zaplatená.

Súvisiaci článok Sebastiánko denne bojuje o život, napriek tomu sa na svet usmieva Čítajte

„Doposiaľ sa podarilo vyzbierať okolo 410-tisíc eur, avšak ide len o polovicu potrebnej sumy a prvú operáciu. Sme však šťastní, že Sebi má už v Bostone termín a verím, že počas rekonvalescencie po prvej operácii získame potrebný čas na dozbieranie zvyšnej sumy. Skutočne si pomoc všetkých nesmierne vážime. O to viac, že žijeme v náročnej dobe, mnohí sa ocitli vo finančnej tiesni, no napriek tomu sa našli ľudia, ochotní nezištne pomôcť,“ povedala Sebiho mamička Mirka.

Termín známy, spôsob dopravy nejasný

Pre osudom ťažko skúšanú rodinu a okatého chlapčeka tak zablikalo svetielko nádeje. Jeho žiaru však utlmil problém, ktorý vyvstal s dopravou.

Prepraviť malého pacienta, ktorý kedykoľvek potrebuje k prežitiu množstvo prístrojov, do mesta, ležiaceho na pobreží Atlantického oceánu, nie je vôbec jednoducho.

„Termín už máme. Je ním 3. máj. Na to, aby sme dostali víza, sa musíme preukázať, že sa do Bostonu vieme dopraviť. Po úhrade zálohovej faktúry sme kontaktovali ambasádu, urýchlene sme si začali vybavovať očkovanie, ktoré je tiež potrebné k vycestovaniu, rovnako sme sa spojili s firmou, ktorá má na starosti Sebiho prístroje a všetok potrebný zdravotnícky materiál. Tiež sme sa obrátili na lekára, ktorý by mal s nami letieť,“ vymenúva Mirka s tým, že všetky komerčné letecké spoločnosti prepraviť chlapčeka s vážnou diagnózou, ohrozujúcou jeho život, odmietli. Ich lietadlá totiž na takú prepravu nie sú prispôsobené.

„Oslovili sme aj súkromné spoločnosti, no ceny takýchto letov boli pre nás závratné. Pohybovali sa od 100-tisíc eur vyššie,“ ozrejmila matka, rozhodnutá pomôcť svojmu dieťaťu za každú cenu.

Vláda sa zúfalej rodine neotočila chrbtom

Pomyslenie na to, že termín v Bostone síce je, no možnosť, ako sa tam dostať, je stále nejasná, privádzala rodinu do zúfalstva. Napokon sa rozhodla hľadať pomoc u našich zákonodarov. A tí sa jej neotočili chrbtom. Sebiho do Ameriky prepraví vládny špeciál.

„Nesmierne si túto pomoc vážime a ďakujeme najmä expremiérovi Igorovi Matovičovi, tiež predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi aj súčasnému premiérovi Eduardovi Hegerovi, ktorý nám vo štvrtok 15. 4. telefonoval. Slová vďaky smerujeme aj poslankyni Petre Krištúfkovej a asistentke Márii Benovej, ktoré bojujú za Sebiho, akoby išlo o ich vlastné dieťa,“ zakončila Mirka.

Príbeh Sebiho potvrdil, že v našej malej krajine žijú ľudia s dobrým srdcom, ktorým trápenie iných nie je ľahostajným. Chlapček ich pomoc bude ešte potrebovať.

Prvý dôležitý krok má však rodina zo srdca Novohradu za sebou. Plamienok nádeje sa opäť rozhorel.

Príbeh malého bojovníka s nevľúdnym osudom nájdete TU.