Lučenčania vyrovnali sériu. Anikienko: Máme ešte jednu šancu

Rozhodne sa v stredu v Bratislave.

17. apr 2021 o 19:42 Jozef Mikuš

LUČENEC. Basketbalisti z centra Novohradu ešte nehodili flintu do žita. BKM Lučenec uspel v druhom zápase prvého kola play-off, keď na domácej pôde tesne zdolal Inter Bratislava.

Tréner Jankovič nemohol počítať s Murray-Boylesom, ktorý zápas sledoval z lavičky.

Na palubovke sa hral bojovný zápas. Prvý polčas priniesol vyrovnanú hru a aj do kabín sa odišlo za nerozhodného stavu 39:39.

Po prestávke boli viac pri chuti Lučenčania, ktorí využili zaváhanie súpera. Domáci sa aj vďaka úspešným trojkám dostali na rozdiel desiatich bodov a za stavu 59:49 vykročili do poslednej desaťminútovky.

Bratislavčania sa nakopli a v poslednej štvrtine zabojovali za postup do semifinále. Dotiahli sa na rozdiel dvoch bodov, ale Lučenec si víťazstvo ustrážil a vyrovnal sériu.

Tá sa teraz vracia pod bratislavské koše, kde sa rozhodne o postupujúcom do semifinále. Stretnutie sa uskutoční v stredu 21. apríla

1. KOLO PLAY-OFF SBL

BKM Lučenec - Inter Bratislava 69:67 (21:20, 18:19, 20:10, 10:18) - stav série 1:1

Lučenec: Hawkins 31, Jackuliak 10, Anikienko, Brown a Rób. Rožánek po 8 (Šimon 4, Rich. Rožánek a Zorvan 0)

Inter: Beručka 21, Fusek 12, Lopez 10, Körner 6, M. Malovec 0 (T. Malovec 9, Shelton 5, Musil 4)

TH: 25/17 - 15/6, Fauly: 20 - 22, Trojky: 6 - 7, Rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Karniš

Zuzana Žirková, asistentka trénera BKM Lučenec: "Po mentálnej stránke bolo dnešné víťazstvo veľmi dôležité. Konečne sme v závere nejakého zápasu dokázali udržať víťazstvo. Chlapcom gratulujem. Musím však povedať, že máme počas zápasov problém. Takmer celý zápas hráme dobre a na záver sa v chlapcoch niečo zlomí a vyzerá to tak, akoby bol na ihrisku niekto iný. Chýba nám zodpovednosť, niekto kto by to vedel na záver zobrať do svojich rúk. Dnes nebol ani Inter vo svojej pohode. Škoda veľkého počtu doskokov na ich strane, ktoré ich na konci vrátili do zápasu. V treťom zápase nemáme čo stratiť, v Bratislave sme ešte nevyhrali. Chlapci dnes pochopili, že sa vyhrať dá, tak verím, že do toho zápasu pôjdu naplno."

Konstantin Anikienko, hráč BKM Lučenec: "Prehra by znamenala odchod domov a výhra by nás ešte udržala v hre. Rozhodli sme sa ostať. Máme ešte jednu šancu na postup do semifinále a verím, že ju využijeme. Hrali sme síce bez fanúšikov, ale domáce prostredie nám dodalo energiu. Po prvom zápase sme tvrdo trénovali a rozhodli sme sa niečo zmeniť. Určite nás to trochu ťahá domov po sezóne, ale v prvom rade sme všetci hráči a chceme víťaziť."

Oleg Meleščenko, tréner Interu Bratislava: "Lučenec bol dnes pripravený viac bojovať a ukazoval to od začiatku zápasu. Neviem, prečo sa hráči v našom tíme rozhodli, že zápas vyhrali už v šatni pred jeho začiatkom. Prístup hráčov bol dnes katastrofálny. Súperovi sme v podstate dovolili všetko. Za takých podmienok sa bude proti nám každému hrať dobre. Hádame sa s rozhodcami a aj medzi sebou, to je veľký problém. Verím, že do tretieho zápasu zmeníme prístup a dokážeme doma Lučenec poraziť."

Michael Fusek, hráč Interu Bratislava: "Rozhodcovia pískajú pre malých hráčov basketbalu, očividne pre hru futbalistov. Mňa keď bije päť hráčov pod košom, to nikto nevidí. Štyrikrát ma buchne do brucha, štyrikrát oslabím, tak nikto to nevidí. Ja keď niekoho trošku chytím, tak hneď je to nešportový faul, takže si myslím, že sa treba venovať aj tomuto. Presne je Slovenská basketbalová liga taká, aká je. Keď hrala Prievidza proti nám, tak to presne odzrkadľuje našu ligu. Myslím si, že každý zápas treba hrať na sto percent a musia sa z toho poučiť všetci. Či hráči, rozhodcovia, tréneri, celá liga. Na ďalší zápas musíme nastúpiť s trikrát väčšou agresivitou ako dnes. Je to jediná šanca, ako môžeme vyhrať."