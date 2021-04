COVID automat sa mení, platia nové pravidlá

Kiná či divadlá zostávajú zatvorené, pre obchody aj kostoly platia obmedzenia

19. apr 2021 o 7:49 TASR

BRATISLAVA. Slovensko od pondelka prechádza v rámci COVID automatu z čiernej do bordovej fázy. Žiadny okres nie je v čiernej zóne. V bordovej zóne ich je 27, v červenej 41 a v ružovej štyri. Aktualizáciu rozdelenia okresov podľa rizikovosti

schválila v rámci COVID automatu vláda na svojom rokovaní 14. apríla.

V treťom stupni varovania sú okresy Bánovce nad Bebravou, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár , Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Revúca , Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina.

V druhom stupni varovania sú okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I - V, Brezno, Detva , Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I - IV, Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica,

Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava,

Veľký Krtíš , Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen.

V prvom stupni varovania sú okresy Nitra, Nové Zámky, Topoľčany

a Zlaté Moravce.

Pravidlá a výnimky

Od pondelka platia nové výnimky zo zákazu vychádzania. Cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania.

Navštíviť možno obchody, múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady, plavárne. Otvárajú sa kurzy autoškoly, umožnili sa návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk. Väčšina nových výnimiek je podmienená negatívnym testom.

Zmena podmienok zrušila povinnú prácu z domu, po novom je odporúčaná. Rozhodnutie je na zamestnávateľovi. Na cestu do zamestnania je naďalej potrebné potvrdenie s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Zamestnanci škôl potrebujú najviac sedemdňový negatívny test.

Pri ostatných zamestnaniach záleží platnosť testu od zaradenia okresu podľa COVID automatu. V IV. alebo III. stupni varovania platí najviac sedemdňový, v II. stupni varovania 14-dňový a v I. stupni varovania 21-dňový test.

Bez testu je v čase od 5.00 do 20.00 h možný nákup nevyhnutných životných potrieb, napríklad potravín, drogérie, liekov či pohonných látok. Rovnaké podmienky budú platiť aj pri návšteve bohoslužieb. Do maloobchodných predajní alebo prevádzok je potrebný negatívny najviac sedemdňový test. Preukázať sa ním treba aj na plavárni alebo inej vodnej ploche, v múzeách, galériách, knižniciach,

botanických záhradách či zoo, ale aj na kurze v autoškole. Všetky aktivity sú obmedzené od 5.00 do 20.00 h.

Časovo obmedzený je tiež pobyt v prírode a individuálny šport, pohybovať sa však možno aj mimo okresu. V čiernych okresoch je potrebný test, aktuálne sa to netýka žiadneho. Vyžaduje sa tiež pri individuálnej rekreácii či rekreácii členov spoločnej domácnosti.

Alternatívou k negatívnemu testu je očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V prípade mRNA vakcíny sa bude akceptovať 14 dní po druhej dávke, pri vektorovej vakcíne (AstraZeneca) musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. Test nepotrebujú ani osoby zaočkované prvou dávkou, ktoré prekonali v posledných 180 dňoch ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie.

Náhradou testu je tiež potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní. Výnimku z povinného testu majú tiež osoby, ktorým ho zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje absolvovať. Zmiernenie opatrení v piatok (16. 4.) schválila vláda. Detailné pravidlá pre otvorenie prevádzok či realizáciu hromadných podujatí vrátane športu upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zákaz vychádzania platí do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021. Medzi 1.00 a 5.00 h neplatí.

Pravidlá platné od pondelka 19. apríla

Naďalej zostávajú zatvorené prírodné a umelé kúpaliská, prevádzky poskytujúce wellness či fitnescentrá. Tiež prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného

zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá od pondelka upravuje režim prevádzok

a organizáciu hromadných podujatí.

Obchodné domy musia zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov. "Cieľom tohto kroku je, aby sa ľudia v priestoroch obchodných domov nezdržiavali nad rámec času nevyhnutného na nákup," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Prevádzky verejného stravovania môžu vydávať jedlá so sebou alebo

formou donáškovej služby.

Zariadenia prevádzok starostlivosti o ľudské telo budú musieť po každom zákazníkovi dezinfikovať pracovné miesto. Majú tomu prispôsobiť aj časový harmonogram prevádzky. "Toalety budú musieť byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami," spresnila. Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si v týchto prevádzkach bude môcť zákazník dočasne zložiť respirátor.

Hygienici upozorňujú, že maximálny počet zákazníkov v prevádzke je jedna osoba na 15 štvorcových metrov z plochy určenej pre zákazníkov. "Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 štvorcových metrov, môže byť v prevádzke naraz len jeden zákazník," podotkla s tým, že v platnosti zostávajú aj vyhradené nákupné hodiny pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých so sprievodom. A to od

9.00 do 11.00 h.

Múzeá, galérie a výstavné siene môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky. Hromadné podujatia sa povoľujú do šiestich osôb.

V prípade bohoslužieb, obradov krstu, cirkevných i civilných obradov sobáša a pohrebu nesmie počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 štvorcových metrov z plochy priestoru určeného pre návštevníkov.

"Ak táto plocha nedosahuje 90 štvorcových metrov, môže sa tu nachádzať najviac šesť návštevníkov," doplnila s tým, že do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do desiatich rokov v sprievode dospelej osoby. V prípade športových podujatí sa po novom do limitu počtu osôb nezapočítava jeden tréner.

Podmienky nosenia respirátora či rúška sa zmierňujú

Uvoľnenie opatrení, ktoré umožňuje zlepšujúca sa epidemiologická situácia,

spresnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v novom znení vyhlášky

k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

"Povinnosť mať v exteriéri rúško, respirátor či ich náhradu sa nebude už v týkať tých, ktorí budú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti, vzdialení viac ako päť metrov," vysvetlila hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

"Namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov nosiť všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení i pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania. Podobne na pracovisku zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu,"

dodala Račková.

Možnosť nosiť rúško namiesto respirátora sa bude týkať aj tých zamestnancov, ktorých spôsob práce a pracovné podmienky nosenie respirátora neumožňuje, pričom na to stačí dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby.

Ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti bez zmien.