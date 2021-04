V Lučenci stavili aj na projekty späté s prírodou, stavajú hmyzí hotel, pribudne apidomček

Zaujímavou myšlienkou je aj spojenie mestského sadu s vyučovacím procesom.

19. apr 2021 o 16:06 Marcela Ballová

LUČENEC. V centre Novohradu plánujú naďalej realizovať projekty späté s prírodou. Aktuálne lučenecká samospráva avizuje aktivity, v rámci ktorých v meste pribudnú mestský ovocný sad, apidomček a hmyzí hotel.

Podľa informácií, ktoré poskytla Mária Bérešová, hovorkyňa mesta, majú spomínané aktivity zmierniť konzumný spôsob života a podporiť zdravý životný štýl, vrátane objavenia skutočnej kvality života.

„Mesto Lučenec v spolupráci s OZ Jánošík Novohrad sa už dlhodobo snaží na svojom území vytvoriť nový komunitný priestor s pridanou hodnotou. Zámerom zriadenia mestského ovocného sadu na Vinici a výsadby ovocných drevín na sídliskách Rúbanisko II a III je zabezpečiť pre verejnosť zdravú úrodu,“ priblížila hovorkyňa s tým, že už na vlaňajšej úrode z mestského sadu si pochutili seniori v Zariadení sociálnych služieb Harmónia v Lučenci, keďže kuchárky použili jablká na prípravu koláčov.

Tiež pripomenula, že výsadba v mestskom ovocnom sade bude nadväzovať na historicky zaniknutý sad.

„Budú v ňom zastúpené staré a krajové odrody ovocných drevín z Novohradu,“ podotkla Bérešová.

Výsadbou ovocných drevín má lučenecká samospráva v úmysle vytvoriť ukážkový sad, ktorý bude verejne prístupný. Jeho návštevníci budú môcť pozorovať rastliny, stromy aj živočíchy.

Zaujímavou myšlienkou je aj ďalšie rozširovanie sadu a jeho spojenie s vyučovacím procesom.

„Sad v blízkej budúcnosti predstaví verejnosti prístupnú zbierku genetických zdrojov pre ďalšie šírenie, výskum a šľachtenie, a zároveň aj priestorom pre realizáciu vzdelávacích podujatí, ako sú ovocinárske a pomologické kurzy, ochutnávky a exkurzie,“ ozrejmila hovorkyňa.

Priamo v sade bude osadený apidomček, ktorý návštevníkom umožní spoznávať enviromentálne a ekologické aspekty biodiverzity.

„Človek a životné prostredie v nej predstavujú jeden ekosystém,“ podotkla Bérešová s tým, že prostredníctvom včelstiev žijúcich v apidomčeku budú môcť ľudia tiež precítiť vibrácie, ktoré budú prítomné v celom včelíne.

„Výsadbou kvetinovej lúka a liečivých byliniek v sade otvoríme priestor pre život veľkému spektru hmyzu, ako napr. včelám samotárkam, motýľom, lienkam a ďalším druhom chrobákov.“

V spolupráci so spomínaným OZ Jánošík Novohrad mesto realizuje aj projekt hmyzieho hotela, keďže aj hmyz v prírode patrí medzi dôležitých opeľovačov.

„Príprava jeho stavby aktuálne prebieha v blízkosti Jedlého lesa na Rúbanisku II. Ide o jednoduchú konštrukciu, ktorá je zámerne umiestňovaná do záhrad alebo v mestách, kde slúži ako domov pre týchto malých užitočných živočíchov. Včely samotárky, kvôli ktorým chceme tento hotel do nášho Jedlého lesa umiestniť, nežijú vo veľkých húfoch a preto sú bezpečné. Neštípu a neútočia. Na hoteli budú zároveň umiestnené tabule s mapkou Jedlého lesa so zoznamom vysadených odrôd, ich históriou a využitím,“ zakončila hovorkyňa.