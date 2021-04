Rimavskosobotskí policajti kontrolovali vodiča. Nafúkal takmer 3 promile

Policajti pravidelne informujú o nezodpovedných šoféroch. Niektorí to však berú na ľahkú váhu.

20. apr 2021 o 12:00 (mb)

RIMAVSKÁ SOBOTA. Rady poriadne nezodpovedných vodičov rozšíril päťdesiatjedenročný muž, ktorého rimavskosobotskí policajti kontrolovali smerom na Sabovú. Nafúkal takmer tri promile.

"Skoro každý deň vás informujeme o prípadoch, kedy policajti na cestách zastavujú vodičov pod vplyvom alkoholu. Ide o hrubú nezodpovednosť, pri ktorej hazardujú nielen s vlastným životom, ale najmä so životmi nevinných, nič netušiacich ľudí na uliciach, či účastníkov cestnej premávky. Alkohol za volant v žiadnom prípade nepatrí. Opitý vodič si zrejme neuvedomuje, že prípadná kolízia môže mať tragické následky a môže to ovplyvniť osudy ľudí až do konca ich života," vyjadrili sa ochrancovia zákona na sociálnej sieti s tým, že neustále riešia prípady, kedy vodiči nafúkajú naozaj zarážajúco vysoké hodnoty. To je aj prípad spomínaného muža.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Nafúkal 2,81 promile. Na mieste bol zadržaný, následne obvinený a skončil v cele," zakončili policajti.