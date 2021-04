Opitý kaskadér za volantom, vletel do dvora

Svojím vyčíňaním spôsobil škodu za viac ako 10-tisíc eur

21. apr 2021 o 16:43 (rv)

Článok pokračuje pod video reklamou

BANSKÁ BYSTRICA. Krajské policajné riaditeľstvo informovalo prostredníctvom sociálnej sieti o udalosti z ktorej tuhne krv v žilách. Došlo k nej v utorok (20. apríla) dopoludnia v Krupine.

„30-ročný muž pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, prešiel cez križovatku, na protiľahlej strane narazil do brány, ktorú prerazil, pravou prednou časťou narazil do betónovej prístavby rodinného domu, odtiaľ ho odrazilo a narazil do múru rodinného domu," upísali dramatickú situáciu policajti.

Príčinou bol podľa policajtov alkohol. Vodič bol na mieste nehody podrobený dychovej skúške. Nafúkal pri nej 1,33 promile alkoholu.

„Na mieste bol zadržaný a skončil v cele s trestným stíhaním na krku. Navyše si dobre "zarobil", pretože škoda, ktorú napáchal, bola vyčíslená na viac ako 10-tisíc eur," dodala polícia. Pri hrozivo vyzerajúcej situácii našťastie nezodpovedný šofér nikoho nezranil.