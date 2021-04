Vlhová už trénuje v Jasnej, meno nového trénera ešte neprezradila

Vlhová ukončila začiatkom apríla spoluprácu s Liviom Magonim. Taliansky kouč ju trénoval od roku 2016.

23. apr 2021 o 8:17 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo vo Svetovom poháriv zjazdovom lyžovaní v sezóne 2020/2021 Petra Vlhová zatiaľ

neprezradila meno nového trénera, no už začala s prípravou na novú sezónu.

Vo štvrtok 22. 4. navštívila svojho zamestnávateľa Vojenské športové centrum (VŠC) Dukla Banská Bystrica, aby si dodatočne prevzala cenu v ankete najúspešnejší športovec ministerstva obrany SR za rok 2020.

Vlhová ukončila začiatkom apríla spoluprácu s Liviom Magonim. Taliansky kouč ju trénoval od roku 2016. Meno nového hlavného trénera ako i ďalších nových členov jej realizačného tímu zatiaľ neprezradila:

"Stále to ešte riešime. Ako sme sa rozhodli, to sa dozvie verejnosť v pravý čas. Myslím, si že nie je potrebné o tom ďalej hovoriť. Samozrejme nechceme to naťahovať dva mesiace, aj my to potrebujeme uzatvoriť."

Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica v súčasnosti zamestnáva na plný úväzok nielen Vlhovú, ale aj asistenta hlavného trénera Mateja Gemzu a ďalšieho člena realizačného tímu, jej brata Borisa Vlhu.

Petra Vlhová si vo štvrtok prevzala od riaditeľa VŠC Romana Benčíka ocenenie a kyticu kvetov.

"Je pre nás hrdosťou, že Petra vyrastá a postupne sa etabluje medzi obrovské osobnosti športu, ktoré máme vo Vojenskom športovom centre Dukla. V súčasnosti Peťa nadväzuje na veľké úspechy olympijských medailistov z jednotlivých športov. Z nášho pohľadu chýba Petre Vlhovej iba jeden krôčik, aby sa dostala na špičku ľadovca našich fantastických športovcov. Aby sa mohlo udiať

to, po čom všetci túžime, teda aby jej podobizeň mohla pribudnúť v Športovej hale Dukla," vyhlásil na tlačovej konferencii Benčík s dodatkom, že v spomínanej hale sú vyvesené iba podobizne olympijských víťazov.

"Verím, že tento významný krok sa podarí Petre v budúcom roku naplniť. Potenciál na to má. Ak nie budúci rok, tak o ďalšie štyri roky. Jej portrét by sme s hrdosťou radi vyvesili v tejto našej hale."

Petra Vlhová poďakovala za podporu a k ambíciám, ktoré od nej VŠC očakáva, uviedla:

"Stále ma to baví a verím, že mám veľa rokov lyžovania pred sebou. Viem, že posledný cieľ a krok je ešte pred nami. Dúfam, že to vyjde, a ak nie, budeme pokračovať ďalej, aby vyšiel neskôr."

Vlhová uviedla, že v stredu oficiálne začala prípravu na novú sezónu 2021/2022. Lyžuje v Jasnej a postupne pridáva i kondičný tréning.

"Možno by som si chcela oddýchnuť ešte mesiac, no musím sa už pripravovať na ďalšiu sezónu, musím lyžovať. Teraz sme začali ľahko, bude ešte priestor na menší oddych, ale nie veľký. Pokým máme v Jasnej sneh, tak to chceme využiť. Aby som nemusela chodiť do zahraničia. Sme sami prekvapení, aké sú tu doma podmienky. V Jasnej je dostatok snehu, počasie nám praje, čo je veľká výhoda. Lyžovať plánujeme dovtedy, dokedy sa bude dať. Až potom sa rozhodneme, kedy

pôjdeme znovu na lyže. Absolvujeme zatiaľ kondičnú príprava doma," ozrejmila najnovšie plány. Vlhová medzi sezónami testuje nové lyže:

"Testovali sme ich, ale neboli dobré podmienky, takže nás to ešte čaká. Budeme skúšať lyže, budem lyžovať, no sú to len maličkosti, čo chcem teraz dolaďovať. Zameriame sa ešte na nejakú techniku, ale už nie na zásadné veci."

Vlhová si plánuje počas leta zahrať aj futbal či tenis, prípravu na suchu nebude oproti minulosti výrazne meniť. Nateraz ani nevie, či si pred zimnými olympijskými hrami 2022 vyskúša kopec v Číne, na ktorom chce bojovať o olympijské medaily.

"Neriešim to nejako extra, pretože pred olympiádou bude ešte veľa pretekov

Svetového pohára. Ak si vyskúšam kopec, bude to dobré, ale ak nie, nič sa nedeje. Neviem, či by to bolo vhodné ísť do Číny na otočku na jeseň. Samozrejme, ak by bola olympiáda v Európe, bolo by to iné. Hocikde inde, kde sa po prvýkrát koná ´sveťák´, tak veľa kopcov nepoznám a idem, spustím sa a môže to vyjsť, nemusí to vyjsť. Môže to byť výhoda, ak kopec predtým poznáte, vyskúšate si ho, ale myslím si, že minimálna. Nič extra sa nezmení, či pôjdem do Číny alebo nie,"

zamyslela sa nad blížiacou sa zimnou olympiádou.