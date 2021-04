Jankovič skončil na lavičke Lučenca

Tréner sa na odchode dohodol s klubom.

24. apr 2021 o 18:03 Jozef Mikuš

LUČENEC. Peter Jankovič už nie je trénerom Lučenca. Kormidelník basketbalového mančaftu ukončil svoje pôsobenie po dohode s klubom. O odchode informoval portál basketliga.sk.

„V prvom rade, chcem sa poďakovať vedeniu BKM Lučenec za šancu, ktorú mi dali. Určite to bola pre mňa výborná skúsenosť a som rád, že som mohol pôsobiť v mužskom basketbale. Po vzájomnej dohode sme sa dohodli na ukončení kontraktu, keďže by som sa radšej vrátil do ženského basketbalu, čo je asi prirodzené, keďže pôsobím ako asistent pri ženskej reprezentácii Slovenska a tiež ako hlavný tréner reprezentačného tímu dievčat do 15 rokov.

Chcem sa ešte poďakovať všetkým fanúšikom v Lučenci za prejavenú dôveru, všetkým hráčom, s ktorými som mal možnosť pracovať a v neposlednom rade môjmu realizačnému tímu, ktorý dokázal, že sú odborníkmi na svojich miestach,“ povedal Jankovič pre basketliga.sk.

Rodák z Košíc si do trénerského kresla BKM Lučenec sadol v lete 2019. Mužstvo mal vtedy pôvodne viesť Goran Miljevič, no pre osobné problémy sa jeho príchod neuskutočnil.

Jankovič vlani doviedol Lučenec do finále Slovenského pohára, kde BKM prehral s Prievidzou. Novohradčania v sezóne 2020/21 ukončili základnú časť Niké Slovenskej basketbalovej ligy na piatom mieste. V play-off sa nedostali cez prvé kolo, keď podľahli Interu 1:2 na zápasy.