Gulajev vybojoval titul do 79 kg, napodobnil Musuľbesa a Lévaia

Zápasník je členom rimavskosobotskej Lokomotívy.

20. apr 2021 o 21:11 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Achsarbek Gulajev získal na ME vo Varšave zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 79 kg. V utorkovom finále zdolal Francúza Saifedina Alekmu 2:1 na body.

Dvadsaťtriročný Gulajev dosiahol najväčší úspech vo svojej doterajšej kariére. Titul majstra Európy spomedzi slovenských zápasníkov pred ním vybojovali iba David Musuľbes (2008) a István Lévai (2012).

Rodák z Vladikavkazu nadviazal na svoje úspechy z mládežníckych čias, keď ešte štartoval v hmotnostnej kategórii do 74 kg. Z kategórie do 23 rokov má v zbierke striebro z MS 2017 a dve striebra z ME (2018 a 2019), okrem toho vybojoval aj bronz na juniorských ME 2017.

Gulajev v poľskej metropole nenašiel premožiteľa ani v jednom zo štyroch duelov. V prvých dvoch kolách si počínal suverénne. Najprv v pondelkovom osemfinále zvíťazil na technickú prevahu nad Dejanom Mitrovom zo Severného Macedónska (10:0) a následne vo štvrťfinále podobným spôsobom vyradil aj Arménca Armana Avagjana (11:1).

V semifinále zviedol tesný súboj s Kentčadzem, ktorého napokon pokoril tesne 5:4 na body. Tým si zaistil zisk medaily, svojej prvej seniorskej na vrcholnom podujatí. Vo finále mal proti Alekmovi podľa očakávania navrch, Francúz sa väčšinu zápasu bránil, napriek tomu sa ujal vedenia.

Gulajev kontroloval úspešným útokom na nohy, získal dva body a dostal súpera do veľkých problémov, z ktorých sa však dokázal Alekma vyhrabať. Záveri su ž slovenský reprezentant takticky postrážil a mohol tak sláviť životný úspech.