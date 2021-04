Ako sme žili v Československu: Aj Mýtna zažila návštevu tatíčka Masaryka

Pokračujeme v našom historickom obrazovom seriáli ďalšou obcou z Novohradu.

25. apr 2021 o 11:48 (rv)

MÝTNA. „Starodávna cesta od Lučenca do Zvolena sa na rovienke neďaleko hradu Divín stretla s potokom. Preťal ju plytkým skalným korytom, cez ktoré sa cestujúci museli brodiť nohami, či to bolo v lete, alebo v zime. Zamyslelo sa nad tým divínske panstvo a spravili cez brod most a pri ňom hneď aj domček pre výbercu mýta. Zakrátko pri ňom vyrástli dreveničky, kde bývalo hradné služobníctvo. Osada dostala meno Mýtna a volá sa tak do dnešných čias,“ takto je vysvetlený vznik obce Mýtna. Pozrieme sa, ako sa v nej žilo v ére Československa. Sprievodcom je starostka Dana Marková vďaka fotkám, ktoré poskytli obyvatelia Mýtnej pre potreby pripravovanej knihy o obci.

Článok pokračuje pod video reklamou

Masaryk v Mýtnej

Prvý československý prezident navštívil viaceré obce v Novohrade. Pre miestnych to bola udalosť významná, nečudo, že sa na ňu aj pripravili a slávnostne vyobliekali. Neinak tomu bolo aj v Mýtnej.

(zdroj: )

Táto fotografia je z miestneho námestia, z vítania príchodu prezidenta Masaryka.

Zápis zo školskej kroniky: „Dňa 13. sept. 1930 naša obec plesala veľkou radosťou, lebo na svojej ceste sa stavil u nás náš drahomilovaný prezident T. G. Masaryk. Uvítacie práce boly včas vykonané. Bola postavená nádherná slávobrána a školské dietky boly tiež nacvičené príležitostnými piesňami a nasledovnou básňou ho privítala Olga Svobodová, žiačka II. ročníka, dcéra miestneho učiteľa.“

Básnička prednesená "tatíčkovi" Masarykovi (zdroj: OÚ Mýtna)

Dobrovoľný hasičský zbor v Mýtnej

(zdroj: )

Miestne námestie, pred zvonicou. Rok cca 1938/39.

Najbohatším obdobím na vznik požiarnych zborov bolo obdobie po vzniku Československej republiky v roku 1918. Dôležitý bol rok 1922, keď v auguste na celoštátnom zjazde v Trenčíne došlo k založeniu „Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku“ so sídlom vo Sv. Martine. V roku 1933 slovenská celonárodná hasičská ustanovizeň – Zemská hasičská jednota na Slovensku – združovala 2981 zborov.

Významný podiel na zakladaní a organizovaní dobrovoľných hasičských spolkov mali predstavitelia miestnej inteligencie (učitelia, farári, lekári ap.). Súčasťou činnosti hasičov boli pravidelné cvičenia, strážne služby, účasť na hasičských súťažiach. K zdrojom ich príjmov patrilo organizovanie tanečných zábav, divadelných predstavení a verejnoprospešných akcií.

Školstvo v Mýtnej

Evanjelická a.v. ľudová škola v Mýtnej

(zdroj: )

Fotografia z roku 1919, vpredu byt učiteľa a vo dvore škola. Fotil učiteľ Ján Svoreň. V súčasnosti budova patrí svadobnému salónu a kvetinárstvu. „Školský rok 1919/20 sa začal 11. februára 1920 so zápisom školopovinných dietok. Počet zapísaných bol 78. Vyučovanie sa započať mohlo len 19. febr. 1920. Po dvoch týždňoch učiteľ vážne ochorel (16 dní), zatým nasledovaly prázdniny veľkonočné a po nich Júra, a školskému roku bol koniec. Dietky jednoducho vypsaly zo školy. Daromné boly námahy učiteľove. Rodičia navyknuvší na 8 mesačný školský rok, ani počuť nechceli o ďalšom posielaní dietok do školy. Nálada rodičov proti škole bola nepriateľská. Ľud si svoju školu nenávidel a považoval ju za nejak potrebné zlo.“ – zápis do kroniky školskej zapísal učiteľ Ján Svoreň.

(zdroj: )

Učiteľ Pavel Sloboda a jeho žiaci v školskom roku 1929/1930.

(zdroj: )

Škôlkari so svojimi učiteľkami z „revolučného“ roku 1948. Išlo o školský rok rok 1948/49.

Tzv. Zichyovská kúria

(zdroj: )

Podľa výzoru stavby ide o barokovú kúriu, pravdepodobne z 18. storočia. Neskôr tam bola pošta, čo je vidieť aj na druhom vojenskom mapovaní, a po roku 1948 aj „svinčík“. Zbúrali ju začiatkom 70. rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto kultúrnemu domu.

Kultúrny dom

(zdroj: )

Na mieste niekdajšej kúrie bol v rokoch 1975 až 1979 vybudovaný kultúrny dom. Na fotke ešte ako novostavba. Tu vidno, že aj v Mýtnej sa vedeli vysporiadať s históriou radikálne. Určite by sa pre potrebnú stavbu našlo miesto aj inde.

TJ Mýtna

(zdroj: )

Hráči prvého futbalového klubu v roku 1954. Miestni o tento šport nestratili záujem. Miestni futbalisti sa pod názvom TJ Družstevník Mýtna preháňajú po trávniku miestneho ihriska dodnes.

Prechod vojsk Mýtnou počas invázie v roku 1968

(zdroj: )

V auguste 1968 do Československa vtrhli „spriatelené“ vojská. Fotiek z toho obdobia nie je v našom regióne veľa. Málokto sa totiž odvážil kvôli fotke riskovať život.

Potrubie pre priehradu Ružiná (1976)

(zdroj: )

Kataster Mýtnej pri štátnej ceste I/16 – budovanie podzemného potrubia, vedúceho z vodnej nádrže Mýtna do priehrady Ružiná. V súčasnosti v týchto miestach prebieha výstavba rýchlostnej cesty.

(zdroj: )

Fotka datovaná pravdepodobne do 70. rokov minulého storočia. Družstevníkom pri zbere úrody prišla vhod prestávka. Počas nej smäd zahnalo pivko. Nebránili sa mu, ako vidno, ani ženy.