Novohrad žil cez víkend veľkým upratovaním

Dobrovoľníci čistili prírodu od odpadkov.

25. apr 2021 o 16:27 (rv)

LUČENEC. Pri príležitosti Dňa Zeme sa aj v Novohrade mnohí dobrovoľníci pustili v sobotu 24. apríla do čistenia svojho okolia. Keďže nezodpovedných ľudí neubúda, majú o robotu postarané aj v nasledujúcich rokoch. My sme stihli navštíviť, žiaľ, iba tri obce, ktoré sa odhodlane pustili do zdanlivo nekonečného boja s ľudskou hlúposťou.

Prvé zastavenie bolo v Haliči, ktorá bola súčasťou veľkej akcie, organizovanej Mikroregiónom Novohradské podzámčie. Tu sa prejavil fakt, že podobnú brigádu mali pred niekoľkými týždňami. Teraz prišla len štvrtina z predchádzajúceho množstva dobrovoľníkov. Tí sa pustili hlavne do zbierania odpadu, ktorý produkujú tí, čo radi vyhadzujú odpad z idúceho auta. Čistili okolie hlavnej cesty, ktorá prechádza popri Haliči.

„Pri našom prvom upratovaní pred niekoľkými týždňami prišlo až prekvapivé množstvo ľudí (niečo cez 40), vtedy sme čistili viacero lokalít aj sme sadili stromčeky. Inšpirovalo to aj kolegov z nášho mikroregiónu a tak sa tento víkend zapojili do upratovania aj ďalšie okolité obce," uviedol starosta Haliče Alexander Udvardy. Pri predchádzajúcom zbieraní naplnili odpadom dva veľkoobjemové kontajnery. Popritom vyzbierali množstvo separovaného odpadu. Najbizarnejším nálezom bolo nájdenie karosérie auta.

„Čo nedokážem stále pochopiť prečo to ľudia robia. Každý má možnosť zadarmo separovať, no stále je to pre mnohých nezodpovedných jednoduchšie zbaliť do auta a vyniesť to niekam do prírody. Taktiež ma mrzí, že keď ho vyzbierame objaví sa tam odpad opäť," dodal starosta.

Netradičná - grófska odmena

Všetci dospelí zúčastnení dostali pri upratovaní aj netradičnú odmenu. Pivo uvarené tomášovským pivovarom Huncút špeciálne pre obce mikroregiónu Novohradské podzámčie. Pivo má zatiaľ len pracovný názov Forgáč. Jeho vytvorenie podporili starostovia obcí zoskupených v mikroregióne, ktorí by ho radi využívali ako originálny spôsob svojej propagácie.

„Chceli sme podporiť lokálneho producenta a aj sme si povedali prečo nemať exkluzívny produkt, ktorý sa nebude dať kúpiť inde než v teritóriu nášho mikroregiónu. Prvú skúšobnú várku máme už naplnenú v plechovkách a dali sme ju dnes ako odmenu účastníkom brigády a dúfame, že nám oni aj dajú spätnú väzbu," pripomenul Udvardy a dodal, že ho už kolegovia - starostovia ochutnali a niektorí sa chystajú aj zúčastniť sa varenia ďalšej várky tohto pivného unikátu.

Kostru víkendových brigádnikov tvorili miestni turisti s KST Sokol Halič.

„ Obec nám pomáha každoročne pri organizovaní výletu pre deti, tak mi im na oplátku chodíme pomáhať. Ale chceme žiť v zdravom prostredí tak sa zúčastňujeme samozrejme aj preto.," povedal člen miestneho turistického klubu, Igor Kokavec .

Rodinné bubliny

V Mýtnej sa o poriadok postarali na viacerých miestach hlavne dobrovoľníci, zoskupení v rodinných bublinách. Na nelegálnu skládku v blízkosti Krivánskeho potoka sa vrhli odhodlane dobrovoľní hasiči. Ďalšiu nelegálnu skládku smerom na Divín v lokalite záhradiek, kde ľudia radi vynášajú odpad.

„Už po tretí krát organizujeme takéto upratovanie v rámci Dňa Zeme. Okrem spomínaných aktivít sme sa rozhodli vysadiť aj živý plot pri cintoríne, ktorý nám sponzorsky zabezpečil Miroslav Mišove. Celkovo sme mali vytvorených 13 tímov. Teší má, že stále pribúda ľudí ochotných pomôcť, no žiaľ aj toho odpadu je v prírode stále viac k čomu teraz výrazne napomohla aj výstavba rýchlostnej cesty," povedala starostka Mýtnej, Dana Marková. Aj v Mýtnej separujú odpad, lebo hlavne pri cestách je ho dosť. Vlani ho nazbierali do 70. vriec.

Aj v Lehôtke sa vybrali čistiť

V Lehôtke sa skupina miestnych zas snažila odľahčiť od odpadu les pri hlavnej ceste nad obcou, ktorý obľubujú hlavne tí, čo majú radi adrenalínový šport založený na tom, že z kufra auta vyhadzujete často aj bizarné predmety.

„Aj my sme zapojili do upratovania v rámci mikroregiónu Novohradské podzámčie a s občanmi aj poslancami sme išli čistiť lokalitu nad obcou pri hlavnej ceste, už sme tu viackrát osádzali výstražné tabule, aj rampy, všetko márne. Aj tentokrát tu dáme rampu, lebo si ľudia nevážia životné prostredie a ničia ho," uviedol starosta Richard Laššan.

Na vyznávačov tohto adrenalínového „športu“ sú miestni odhodlaní použiť aj fotopasce, aby ich mohli ukázať a prípadne aj „oceniť“.

Do sobotnej akcie sa v Lehôtke zapojil aj miestny klub žien, ktoré čistili a skrášľovali okolie Domu smútku.

Na záver môžeme len vysloviť veľkú vďaku všetkým, aj tým, ktorých sme nespomenuli, že sa do tohto boja s veternými mlynmi púšťajú.