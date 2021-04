Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši chce obnoviť divadelnú sálu za viac ako 100-tisíc eur

Cieľom rekonštrukcie interiéru divadelnej sály je zvýšiť jej atraktívnosť a komfortnosť pre návštevníkov.

25. apr 2021 o 21:30 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Mestské kultúrne stredisko (MsKS) vo Veľkom Krtíši sa snaží využiť obdobie, keď sú obmedzené prevádzky a hromadné podujatia, na rekonštrukciu a modernizáciu divadelnej sály. Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková predpokladaná hodnota obnovy divadelnej sály je vo výške 102 343,66 eur bez DPH.



„Obnovu plánujeme zrealizovať ešte tento rok, a to z vlastných zdrojov,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka MsKS Zuzana Braunsteinová s tým, že cieľom rekonštrukcie interiéru divadelnej sály je zvýšiť jej atraktívnosť a komfortnosť pre návštevníkov.



„Plánujeme výmenu a montáž nových sedačiek, výmenu podlahovej krytiny, núdzového a bezpečnostného osvetlenia za LED osvetlenie na schodišťových stupňoch,“ konkretizovala riaditeľka s tým, že keď sa život po pandémii vráti do normálu, môže byť práve toto jedno z lákadiel pre divákov.



Záujemcovia o dodávateľské práce na rekonštrukcii kultúrneho stánku môžu svoje ponuky posielať do štvrtka 6. mája. Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je cena, pričom obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku.