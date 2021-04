Zeminu z výstavby rýchlostnej cesty R2 chcú využiť na zúrodnenie pozemkov

Celkové náklady odhaduje Pozemkové spoločenstvo Podkriváň na 350-tisíc eur.

26. apr 2021 o 11:09 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Pozemkové spoločenstvo Podkriváň chce využiť výkopovú zeminu z projektu výstavby rýchlostnej cesty R2 na zúrodnenie momentálne nevyužitých pozemkov v katastri obce Podkriváň v okrese Detva. Zo

zámeru, ktorý predložilo spoločenstvo na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), vyplýva, že celkové náklady na túto činnosť by mali byť vo výške 350-tisíc eur.



Navrhovateľ plánuje na povrchovú úpravu využiť 15 803 metrov kubických odpadu, pričom celkom by sa malo zhodnotiť 28 445,4 tony stavebného odpadu - výkopovej zeminy. Začiatok prác predpokladá spoločenstvo v druhom štvrťroku tohto roka, keď sa začnú výkopové práce na ceste R2 Kriváň - Mýtna a

ukončenie v roku 2023.



"Počas výkopových prác súvisiacich s výstavbou rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna bude na plochu riešeného územia dovážaná výkopová zemina, ktorá bude ešte pred naložením vizuálne kontrolovaná na prítomnosť znečisťujúcich látok a

iných odpadov," popisuje sa v zámere s tým, že zemina bude rozhŕňaná buldozérom do rovnomerných vrstiev hrúbky 0,25 metra na celej ploche určenej na povrchovú úpravu.