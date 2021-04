Vodičov pri Lučenci zdrží oprava cesty I. triedy

Ak je to možné oplatí sa tomuto úseku vyhnúť.

26. apr 2021 o 12:17 (vr)

LUČENEC. Samospráva Lučenca informovala prostredníctvom sociálnej sieti o zdržaní pri vstupe do Lučenca na ceste Cesta I. triedy 16. Jedná sa o priestor križovatiek I/75 a I/71, ktorá sa nachádza pri vstupe do mestskej časti Opatová a pri Miraj Resorte. Stalo sa to z dôvodu rekonštrukčných prác, ktoré začali dnes (26.4.) a potrvajú niekoľko dní.

„Vodiči sa zdržia vo všetkých smeroch, aj pri vstupe do a z mesta Lučenec. V prípade, ak je to možné, preto odporúčame sa v týchto dňoch predmetnému úseku vyhnúť. Zdržanie však aktuálne nie je dlhšie ako 15 minút," uviedla samospráva.