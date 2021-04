V ťažko dostupnom teréne záchranári ratovali zraneného pilčíka

Padajúci strom zasiahol muža do tváre.

28. apr 2021 o 8:28 (mb)

OBECKOV. Vo Veľkokrtíšskom okrese došlo k nešťastiu. V katastri obce Obeckov záchranári ratovali zraneného pilčíka.

Podľa informácií z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Banská Bystrica sa nachádzal v ťažko dostupnom teréne. Našťastie nebol zakliesnený pod spadnutým stromom.

"K zraneniu došlo počas pílenia stromu, pričom padajúci strom zasiahol konárom pilčíka do oblasti tváre. Zranená osoba utrpela poranenie hlavy pričom nie je zakliesnená pod spadnutým stromom. Príslušníci HaZZ pomocou techniky so zvýšenou prejazdnosťou (štvorkolka) transportovali posádku Záchrannej zdravotnej služby k zranenej osobe. Osobe bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc, bola transportovaná k vozidlu záchrannej zdravotnej služby a prevezená do zdravotníckeho zariadenia," informovali hasiči dnes (28. 4.), krátko po ôsmej hodine ráno.