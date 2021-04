Záhradníci budú môcť svoje zručnosti získavať v mestských ovocných sadoch

Zámerom mesta je z dopestovaného ovocia prostredníctvom sociálneho podniku vyrábať zdravé produkty a čerstvé ovocie dodávať do škôl.

28. apr 2021 o 14:56 SITA

BANSKÁ BYSTRICA Budúci záhradníci zo Strednej odbornej školy (SOŠ) v Želovciach v okrese Veľký Krtíš budú môcť svoje zručnosti získavať v mestských ovocných sadoch v Lučenci. Ako informuje lučenecká samospráva na sociálnej sieti, vyplynulo to zo vzájomného stretnutia zástupcov mesta a SOŠ. Cieľom ich pracovného stretnutia bolo nadviazanie spolupráce medzi školou a občianskym združením Jánošík Novohrad pri príprave vzdelávacieho procesu v odbore záhradníctvo, ktoré by malo prebiehať v externej forme štúdia.



„Úspešní absolventi pomaturitného štúdia by sa stali kvalifikovanými záhradníkmi, ktorí budú pripravení navrhnúť sadovnícke úpravy a budú ovládať všetky postupy pestovania záhradníckych rastlín. Svoje zručnosti v rámci odbornej praxe by mali získať práve v mestských ovocných sadoch,“ objasňuje radnica.



Vedenie mesta v rámci kvalitnej prípravy uceleného projektového zámeru v mestskom ovocnom sade zorganizovalo aj pracovné stretnutie so zástupcom Regionálnej rozvojovej agentúry Dobrý kraj Milanom Vaňom, ktorý je špecialistom na sociálnu ekonomiku. Agentúra ponúkla odborné poradenstvo a pomoc pri príprave projektu a pri napĺňaní cieľov verejného záujmu - poskytovaní spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť.



Zámerom mesta Lučenec je prostredníctvom sociálneho podniku z dopestovaného ovocia z pôvodných kvalitných odrôd z regiónu vyrábať zdravé produkty. Čerstvé kvalitné ovocie chcú zároveň dodávať zriaďovateľským organizáciám mesta, ako napríklad materským či základným školám. Kvalifikovaných a zručných zamestnancov pre takýto sociálny podnik by pripravila Stredná odborná škola v Želovciach.