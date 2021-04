Župa rozbehla mobilné očkovanie, seniori sa môžu registrovať na obecných úradoch

Zhruba tretina ľudí, ktorá sa prišla dať zaočkovať do mobilnej jednotky v Banskej Belej sa vyjadrila, že ak by túto možnosť nemala priamo v dedine, tak sa nepôjde očkovať.

28. apr 2021 o 20:00 (TS)

Mobilné očkovanie v kraji sa rozbehlo, seniori sa môžu registrovať na obecných úradoch Banskobystrický samosprávny kraj tento týždeň začal s mobilným očkovaním v dvoch okresoch.

Kým v Tornali v revúckom okrese zriadil mobilné očkovacie stredisko v priestoroch klubu dôchodcov, v okrese Banská Štiavnica bude očkovanie putovať od obci k obci. Kraj prosí starostov o spoluprácu, pre organizáciu očkovania je dôležité, aby ľudí vopred zaregistrovali do systému nahradnici.sk.

Banskobystrický samosprávny kraj už vo vybraných okresoch očkuje záujemcov vo veku nad 60 rokov prostredníctvom mobilných očkovacích jednotiek a vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech.

V utorok 27. apríla začalo mobilné očkovanie v priestoroch Klubu dôchodcov v Tornali, kde za prvý deň zaočkovali asi 120 seniorov.

„Očkovanie prebiehalo pokojne a bez problémov, ľudia boli veľmi radi, že nemusia za vakcínami cestovať do väčšej vzdialenosti. S očkovaním v Tornali pokračujeme ešte dnes, budúci týždeň budeme na rovnakom mieste očkovať v pondelok a v piatok,“ povedala Jana Mroščáková, koordinátorka očkovacích centier v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK).

Mimoriadny záujem

Mobilné očkovanie rozbehlo aj v Banskej Belej v okrese Banská Štiavnica, kam prišla priamo do obce mobilná kontajnerová ambulancia spoločnosti Mediform, s ktorou BBSK nadviazal spoluprácu pri mobilnom očkovaní.

„Chcel by som sa poďakovať BBSK za dôveru, ktorú sme dostali. Medzi prvými tak môžeme mať kontakt s obyvateľmi naozaj z prvej ruky. Nijaká iná cesta von z pandémie ako očkovanie neexistuje, preto verím, že pokiaľ sa budeme presúvať za ľuďmi, bude zaočkovaných stále len pribúdať,“ povedal konateľ spoločnosti Mediform a záchranár Ivo Baláži.

O očkovanie mali miestni seniori mimoriadny záujem, podľa slov starostu Branislava Babiráda sa ich prihlásil dvojnásobok oproti tomu, čo pôvodne očakával.

„Na očkovanie sa nám prihlásilo asi 70 ľudí, čo ma príjemne prekvapilo. Asi tretina z nich pritom povedala, že ak by očkovania nebolo priamo v obci, tak sa očkovať nepôjdu. Toto je výzva aj pre ostatné o obce a ostatných mojich kolegov – ak vaši obyvatelia váhajú, alebo vy váhate za nich, choďte príkladom, zorganizujte to, dajte si tú námahu. Tí ľudia za to stoja,“ povedal Branislav Babirád.

„Po tom, ako sa nám v kraji podarilo sprevádzkovať až osem veľkokapacitných očkovacích centier, ktoré doposiaľ zaočkovali viac ako 43 300 ľudí, sme začali novú kapitolu mobilného očkovania. Verím, že aj vďaka tejto našej iniciatíve, s ktorou Banskobystrický samosprávny kraj prišiel ako prvý na Slovensku, sa nám podarí čo najrýchlejšie zaočkovať tých, ktorí patria medzi najviac ohrozených. Ďakujem za spoluprácu celému tímu, starostom i ministerstvu zdravotníctva, ktoré sa nakoniec rozhodlo uvoľniť nám vakcíny na tento účel,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Zaregistrujte svojich seniorov, vyzval kraj starostov

Kým tento týždeň rozbehol kraj mobilné očkovanie s 500 vakcínami Pfizer/BioNTech, budúci týždeň by mala byť dodávka vakcín podstatne vyššia.

„Od ďalšieho týždňa máme prísľub, že budeme dostávať 6-tisíc dávok vakcíny od Pfizer/BioNTech – tieto rozdelíme podľa záujmu medzi naše očkovacie centrá a mobilné očkovacie jednotky. V tejto súvislosti mi dovoľte vyzvať všetkých starostov a starostky z okresov Banská Štiavnica a Revúca – prosím, hovorte s vašimi občanmi o očkovaní a tých, ktorí majú záujem, registrujte do nášho systému nahradnici.sk. Vyjdite v ústrety tým najstarším a spravte pre nich tento krok – potrebujeme poznať dopredu záujem v jednotlivých obciach, aby sme vedeli naplánovať trasu mobilného očkovania a dobre hospodáriť s vakcínami,“ vyzval na tlačovom brífingu podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Vakcínu od Pfizer/BioNTech je totiž nevyhnutné spotrebovať do piatich dní od rozmrazenia a preto si kraj nemôže dovoliť očkovanie organizovať bez toho, aby poznal čo najpresnejší záujem obyvateľov.

„Registrácia na stránke nahradnici.sk je veľmi jednoduchá a nezaberie viac času ako vytváranie zoznamov napríklad v exceli. Tiež urýchli samotné očkovanie priamo na mieste, pretože odpadne veľká časť administratívy – očkovať tak budeme môcť rýchlejšie a v jeden deň vybaviť viac obcí,“ doplnil Ondrej Lunter.

V budúcom týždni bude očkovanie v okrese Banská Štiavnica pokračovať v pondelok v obciach Kozelník, Prenčov, Baďan a Počúvadlo, následne pribudnú aj ďalšie obce.

„Postupne kontaktujeme všetkých starostov z vybraných okresov a poskytneme im všetky potrebné detaily a informácie. K ľuďom sa potom informácie dostanú cez obecné rozhlasy a iným obvyklým spôsobom priamo od starostov a starostiek,“ vysvetlil Ondrej Lunter.

„Veľmi ma teší, že sme od slov prešli k činom a očkovanie sme dostali naozaj blízko k ľuďom. Je vidieť, že kraju nie sú problémy a starosti bežných občanov ľahostajné,“ vyjadril sa Mikuláš Pál, poslanec BBSK za okres Banská Štiavnica.