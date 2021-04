Významný projekt čaká už štyri roky na realizáciu, samosprávu stál už 70-tisíc eur

V Revúcej chystajú viacero projektov, brzdí ich však korona i zdĺhavé schvaľovacie procesy.

30. apr 2021 o 7:32 (rv)

REVÚCA. Samosprávy na Slovensku môžu bez preháňania povedať, že majú za sebou jeden z najťažších rokov. Nielen kvôli faktu, že viaceré z nich museli riešiť úlohy súvisiace s už vyše roka trvajúcou pandémiou koronavírusu. Tá posunula viaceré plánované projekty vedenia miest na zlepšenie života svojich obyvateľov.

Ocitli sa v sklze

„V tomto roku sa má začať realizácia projektu premeny budovy Prvého literárneho gymnázia a jej areálu na interaktívnu audiovizuálnu zážitkovú expozíciu. To je najväčší projekt, na ktorom sa podieľame, ale určite nie jediný.

Článok pokračuje pod video reklamou

Významným projektom je tiež realizácia športovo-oddychového areálu, ktorá pozostáva z opláštenia ľadovej plochy a výstavby novej multifunkčnej športovej haly aj so zázemím pre občanov mesta,“ uviedol primátor Július Buchta. Dodal, že projekt je tiež v časovom sklze kvôli procesom predchádzajúcim samotnej realizácii, tie prebiehajú oveľa pomalšie práve v súvislosti s koronavírusom.

„Meškáme už od začiatku, či sa jedná o verejné obstarávanie, následne jeho kontrolu. Aktuálne prebieha územné konanie, ktoré sa tiež naťahuje aj kvôli tomu, že všade robia ľudia home office. Všetko je proste opozdené.“ Aj kvôli tomu čakajú od ministerstva financií predĺženie termínu dokončenia stavby.

Obdobný problém majú s realizáciou projektu revitalizácie vnútrobloku na miestnom sídlisku Stred, kde má vzniknúť urbanistický celok, v rámci ktorého prebehne modernizácia existujúcich a doplnenie nových chodníkov, pribudne drobná architektúra v podobe smetných košov, lavičiek, stojanov na bicykle, prístreškov.

Vykonať sa tu majú aj rôzne sadové úpravy, zmodernizovať sa má verejné osvetlenie a v neposlednom rade tu majú vzniknúť detské ihriská a viaceré športoviská.

„Všetko tam máme ukončené, akurát projekt „visí“ na ministerstve pôdohospodárstva. Stále riešime nejaké doplnenia. Doteraz nás vyšiel projekt na 70-tisíc eur a celý proces prípravy už trvá štyri roky. Dúfame, že ho dotiahneme v tomto roku konečne k realizácii,“ podotkol primátor.

Riešia aj odpad

Ďalším významným projektom je snaha o vybudovanie kompostárne, ktorá má spracovávať biologicky rozložiteľný zelený odpad a aj kuchynský odpad.

„Je diskutabilné, ako sa to celé skončí. Aj keď sme tesne pred podpisom zmluvy. Sú tam nejasnosti ohľadom zápachu, vznikajúcom pri kompostovaní. Nechceme, aby sa šíril do mesta. Riešime, či by sme celú kompostáreň alebo aspoň jej časť nepresunuli do inej lokality,“ prezradil Buchta.

Pri boji s odpadom má pomôcť aj vznikajúci zberný dvor. Aktuálne čakajú na dodanie potrebnej techniky, aby ho mohli zrealizovať v plnom rozsahu.