Vo Veľkom Krtíši majú unikátne miesto, nasiaknuté (nielen) rockovou hudbou

Miestny hudobník si zo svojho koníčka urobil zamestnanie.

1. máj 2021 o 18:26

VEĽKÝ KRTÍŠ. Pavel Ďuriš je rocker, ako sa vraví, telom i dušou. Hre na gitaru sa venuje vyše tridsať rokov. Jeho vášeň k hudbe ho doviedla aj k zamestnaniu, ktoré mu môžu viacerí priaznivci hudby závidieť. Vytvoril najskôr na internete a potom aj v realite rockový bazár, kde ponúka nielen hudobné nosiče v podobe vinylových platní, cédečiek či dokonca magnetofónových kaziet.

Na svoje si prídu u neho aj aktívni hudobníci. Ponúka im nielen servis gitár, ale aj predáva použité či nové nástroje a rôzne príslušenstvo v podobe zosilňovačov a iných vecí potrebných napríklad na vytváranie radosti pre susedov, ak bývate v panelovom byte a radi si aj doma občas zahráte.

„Celé to začalo v roku 2016 ako hobby, keď sa mi doma začala hromadiť zbierka LP platní a cédečiek. Popri zháňaní vecí do zbierky sa mi už vtedy darilo zohnať veci, o ktoré mali záujem aj iní. Plynulo to prešlo do toho, že sa ma začali ľudia pýtať na ťažšie dostupné veci. Tak som sa začal na to špecializovať. Keď som opustil svoje predchádzajúce zamestnanie, začalo sa to stávať plnohodnotnou aktivitou. A keďže sa mi to začalo doma všetko hromadiť, rozhodol som sa otvoriť si obchod, kde to presuniem,“ začal svoje rozprávanie Ďuriš.

Bieda ťa proste naučí

K oprave gitár sa dostal, ako sám vraví, rokmi muzikantskej praxe, s tým, že hrá na viacerých nástrojoch a keď potreboval niečo drobné opraviť, tak sa v nich začal „vŕtať“ sám. Napomohol tomu fakt, že Veľký Krtíš je aj bol vzdialenejší od opravárov hudobných nástrojov.